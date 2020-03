Tirdag ble Bundesliga-stoppen utvidet til å vare ut april. Aksjekursen til Borussia Dortmund har stupt, og med ingen TV-, kamp- eller publikumsinntekter er det utfordrende tider.

Det kan bety kutt i lønna til Erling Braut Haaland.

Lokalavisen Ruhr Nachrichte skriver at Borussia Dortmund har presentert spillerne ulike modeller for lønnskutt. Det skjedde på et møte søndag, der spilllerne satt i små grupper på ulike rom for å følge reglene for nærkontakt.

Ifølge lokalavisen var den generelle viljen til å akseptere lønnskutt god i spillergruppen, men at de fikk anledning til å diskutere det med sine nærmeste. Alt fra ti til 20 prosents lønnskutt skal ha blitt diskutert, avhengig av varigheten i spillestoppen i Tyskland.

Erling Braut Haalands far, Alfie Haaland, har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken tirsdag.

Sparer penger

Dortmund betaler ut 13 millioner euro, i overkant av 150 millioner kroner i spillerlønn i måneden.

Klubben regner med å kunne spare minst i overkant av en million euro, 12 millioner kroner, gjennom de midlertidige lønnskuttene.

Målet for klubben er ifølge avisen å dempe den økonomiske belastningen, og å sette et eksempel sammen.

Klubbens administrasjon, med administrerende direktør Hans-Joachim Watzke, markedsdirektør Carsten Cramer og spillersjef Sebastian Kehl har allerede sagt fra seg en del av sin lønn. Sportssjef Michael Zorc og trener Lucien Favre har også sagt fra seg deler av lønnen.

Vanlig i Tyskland

Flere spillere i andre tyske klubber har tatt et lønnskutt.

Tirsdag skriver nyhetsbyrået AFP at stjernene i storklubben Bayern München har gått med på lønnskutt på 20 prosent. Det har ikke vært spilt fotball i 1. Bundesliga siden 13. mars, og det er svært usikkert når serien kan gjenopptas.

Spillerne i Borussia Mönchengladbach var de første i 1. Bundesliga som foreslo å si fra seg noe av lønnen for å hjelpe klubben sin. Senere har spillere i Werder Bremen og Schalke gjort det samme.

Leverkusen-spillerne skal i likhet med Haaland og lagkameratene være i forhandlinger om en lønnskuttmodell.