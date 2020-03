Slik kan korona-viruset spre seg

Totalt er 2.566 personer bekreftet smittet med koronavirus i Norge, men mørketallene antas å være store.

Hittil har ikke helsemyndighetene villet anslå hvor mange nordmenn som er smittet, men nå har FHI utviklet en modell som de mener kan gi et kvalifisert anslag.

– Ingen modeller kan forutsi koronavirusepidemiens utvikling presist. Det er stor usikker om tallene i vår modell, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Den matematiske modellen viser den forventede utviklingen for koronaepidemien i Norge. Modellen bygger i hovedsak på britisk forskning.

– Det er først nå, før helgen, at vi har kunnet bruke tallene som foreligger for sykehusinnleggelser, til å beregne antall personer som vi tror er smittet, sier Stoltenberg

Uten tiltak: Opptil 223.000 smittet

Modellen brukes på den måten at man setter inn et smittetall for å se hvordan smitten vil utvikle seg i samfunnet over tid. Smittetall er det tallet som angir hvor mange personer hver smittebærer i gjennomsnitt viderebringer koronasmitten til.

De tre smittetallene FHI legger til grunn i sine prognoser, er 2,4, 1,3 og 0,9.

FHI-direktør Stoltenberg forteller at 2,4 er det nivået man har sett i en del andre land, blant annet i Kina.

– Det er vanlig å anta at smittetallet ligger et sted mellom 2 og 3 om ikke man har effektive tiltak. Tallet 2,4 er et estimat med mye usikkerhet omkring seg, men som bygger på det vi har observert om epidemien i Norge frem til fredag 20. mars, sier FHI-direktøren.

– Når vi lager fremskrivninger med det smittetallet, så ser vi på hva som kunne ha skjedd hvis epidemien fortsatte under de tiltakene som var iverksatt så langt, altså lite virksomme tiltak, sier hun.

SE VIDEO: Derfor forlenges tiltakene

Smittetallet 1,3 er ikke basert på observasjoner fra Norge, opplyser Stoltenberg.

– 1,3 er ikke under 1, så det representerer et scenario der vi bremser epidemien. Vi kunne ha valgt et annet tall, men 1,3 er det tallet vi har brukt tidligere, sier hun.

– Det andre tallet, altså 0,9, det er like under 1. Da vil epidemien slås ned og holdes nede, for eksempel inntil vi får en vaksine på plass, sier hun.

Uten effektive tiltak mener FHI å kunne anslå at det i dag vil være mellom 7.000 og 23.000 smittede i Norge. Om tre uker vil tallet være mellom 90.000 og 223.000 med et smittetall på 2,4.