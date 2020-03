Langdistanseløperen Sondre Nordstad Moen (29) er for tiden i Kenya som et ledd i oppladningen til OL som skulle funnet sted i sommer. Ifølge NRK satte han seg på flyet til Kenya 3. juledag.

Tirsdag kom beskjeden om at OL er utsatt til 2021. Nå håper Friidrettsforbundet at Nordstad Moen vender hjem til Norge.

I Kenya er det påvist 25 tilfeller av koronasmitte, men tallet øker raskt. Det er allerede snakk om en mulig lockdown av landet. Ifølge Al Jazeera vil alle internasjonale flygninger stenges onsdag.

Dermed haster det for Nordstad Moen å sette seg på flyet om han vil hjem.

– Vi hadde kontakt med ham senest i går. I forrige uke anbefalte vi ham å reise hjem, men da valgte han å bli. Vi hadde kontakt med ham i går, for etter hvert begynner det å bli vanskeligere å komme seg hjem, sier Erlend Slokvik, toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund.

Det er nettopp den stadig vanskeligere logistikken som gjør at forbundet vil ha Nordstad Moen hjem fortest mulig.

– Ja, han vil jo komme hjem etter hvert, men det gjelder å få organisert så han kommer seg hjem, sier Slokvik, som ikke er redd for at langdistanseløperen ikke holder seg i form.

– De får trent, det gjør de jo. Men det er klart at han ikke får være der i det uendelige heller.

– Så dere har vurdert det slik at det er best at han kommer seg hjem?

– Vi har anbefalt det, men det er opp til hver enkelt å vurdere, sier toppidrettssjefen.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med Nordstad Moen uten å lykkes.