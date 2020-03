Audi er allerede godt i gang med sin elektriske satsning. Innen 2025 skal merket tilby 12 elbiler til sine viktigste markeder i verden, som inkluderer Norge.

Så langt har e-tron fått en kjempemottakelse her hjemme, og er årets mest solgte bil hittil i år. Snart kommer også en Sportback-utgave av e-tron, som blir en litt mer sportslig utgave av storselgeren.

Enda mer spennende er kanskje Audis tredje elbil – som etter planen skal lanseres i løpet av året. Dette blir Audis første elektriske sportsbil – som deler mye med konsernbroder Porsche Taycan.

590 hestekrefter

Foreløpig har Audi kun servert oss bilder og informasjon av konseptbilen. Her ser vi utvilsomt slektskapet til Porsche Taycan, som heller ikke er så rart. Begge bilene bygger nemlig på den såkalte PPE-plattformen (Premium Platform Electric).

Denne er utviklet eksklusivt for VW-konsernets elbiler, det skal blant annet skal gi fordeler knyttet til vekt og størrelse.

På konseptversjonen av e-tron GT, har Audi utstyrt bilen med en batteripakke på 90 kWt. Med 590 hk og firehjulsdrift, klarer bilen 0-100 km/t på 3,5 sekunder, mens rekkevidden er oppgitt til 400 kilometer.

Nøyaktige spesifikasjoner på produksjonsmodellen er ikke kjent, men det ventes at disse tallene ikke skal være langt unna sannheten. Dessuten blir nye e-tron GT trolig også tilgjengelig i ulike versjoner, slik som Porsche Taycan er.

At toppmodellen får en RS-logo, skal vi heller ikke utelukke.

Til Broom avslører den norske importøren at designet på den ferdige bilen, blir tett opptil hva vi ser her på konseptet.

– Vi gleder oss

Til Broom bekrefter den norske importøren at e-tron GT blir den tredje elbilen vi får se fra Audi.

Morten Moum er kommunikasjonssjef for Audi i Norge.

– Sammen med de elektriske modellene, er Audi Sport-merkevaren svært viktig for Audi i Norge. e-tron GT blir den første bilen som kombinerer dette, og viser at det er gode synergieffekter mellom Audi Sport og satsningen på elektrisitet. Slik sett blir dette en veldig interessant modell for det norske markedet, forteller Morten Moum, kommunikasjonssjef for Audi i Harald A. Møller AS.

Moum legger til at designet på produksjonsmodellen blir veldig tett opptil konseptbilen, som har bergtatt mange bilinteresserte.

– Designet er slående, og vi gleder oss stort til den kommer til Norge, sier Moum til Broom.

Konseptbilen har 590 hk og klarer 0-200 på rett over 12 sekunder.

Utfordrer Porsche

Det er altså ingen tvil om at kommende e-tron GT blir en direkte utfordrer til Porsche Taycan. Ikke bare bygger de på samme plattform, men ytelsene blir trolig også nokså identiske.

Dette blir en svært spennende bil for det norske markedet.

I likhet med Porsche, hevder også Audi at nykommeren skal takle gjentagende hard akselerasjon, som ikke alle konkurrenter kan matche, takket være et nytt kjølesystem.

Produksjonsstart skal etter planen starte mot slutten av året, men vi bør ikke bli overrasket dersom det skjer endringer her, gitt situasjonen vi står i nå med koronavirus og stengte fabrikker.

Vi i Broom kommer naturligvis tilbake med mer informasjon, så fort det foreligger.

