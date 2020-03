4. juli er ikke bare USAs nasjonaldag. Det er også datoen da den aller første Volvo Duett – eller Volvo 445 som det offisielle navnet er – trillet ut fra fabrikkportene ved Lundby-fabrikken i Göteborg.

Året var 1953 og med dette startet det som skulle bli et skikkelig stasjonsvogn-eventyr for Volvo.

Etterpå har det gått slag i slag med herregårdsvogner som Amazon, 145, 245, 740. 940, 850, V70 og de siste årenes XC-utgaver av ymse slag, med både 60, 70 og 90 i betegnelsen.

I mange markeder har Volvo omtrent vært synonymt med stasjonsvogn. Praktiske og robuste, sådanne.

Ikke over ennå

Volvo Duett var ment som arbeidsbil i uka og fin-bil i helgene. To i ett der altså.

Ingenting tyder på at på at stasjonsvogn-eventyret er over for Volvo.

Men la oss holde oss til førstemann – Duetten.

Den ser ved første øyekast snarlik ut sine personbilsøsken, men er en helt annen konstruksjon. Den har – som siste Volvo – separat ramme, mens personbilen har selvbærende karosseri.

Volvo Duett har også et annet bakhjulsoppheng med bladfjærer og en lavere utveksling i bakakselen for å kunne trekke tyngre. Lav giring ga god akselerasjon, men gjorde bilen bråkete og tørst i høyere hastigheter og på lengre turer.

Ellers er det meste likt. Både motor, øvrig teknikk og interiør. Motoren de første årene var en 1,4-liter på 40 hk, senere kom en B16 på 60 hk og i 1962 fikk den B18 med 75 hk. De første årene var girkassen tretrinns, men etter hvert kom den med firetrinns girkasse.

Dette var i alle biler – så ble det plutselig borte

Originalt reklamebilde fra 50-tallet. Ser ut som noen har tenkt seg på jakt. Da passer denne bilen perfekt.

Mange varianter

Mange biler ble også levert som kjørbare chassiser uten karosseri bak forsetene. På den tiden fantes det mange frittstående karosserimakere som bygde alt fra stasjonsvogner, pickuper, ambulanser og likbiler på disse chassisene.

Noen biler ble levert som kjørbare chassis og fikk egne påbygg enten som pickup, ambulanse, bårebil osv.

Duetten ble en levende legende. Enkel, svært solid og robust som få. I tillegg var den svært anvendelig. Som "arbeidsgamp" i hverdagene og som anstendig "Herregårdsvogn" for hele familien i helgene.

Må du gjøre dette ofte – da har du et problem

Det svenske Televerket hadde mange oransje Volvo Duett som servicebiler.

To biler i ett

Derav navnet Duett også. To biler i ett. Kanskje var dette verdens første flerbruksbil?

Den fantes også som varebil, uten sideruter i varerommet. Omtrent halvveis i livet fikk den en facelift. Den fikk litt større baklykter, hel frontrute og skiftet navn fra Volvo 445 til Volvo 210.

Arbeidsgamp i uka og familiebil i helgene. To biler i ett og navnet, Duett, det ga seg selv!

Denne bilen får deg til å smile

Klassiker for lengst

Send SMS med Volvo20 til 2205 og få bladet rett i postkassen.

1969 var siste produksjonsår for den trofaste og sjarmerende sliteren fra Sverige. Duetten er for lengst en klassiker og en av de mest etterspurte veteran-Volvoene.

Duett ble forsøkt erstattet med Volvo 145 Ekspress, en stasjonsvogn med forhøyet tak. Denne modellen ble ikke den suksessen Volvo håpet på. Les mer om den her:

Vil du lese mer om klassisk Volvo?

Da bør du bestille vårt magasin VolvoKlassiker! Det byr på 100 sider om kun én ting: Nemlig klassisk Volvo. Fra starten i 1927, og helt opp til 2000-tallet. Reportasjer, intervjuer, bildeserier, småstoff og kuriosa. Årets utgave er akkurat ute.

Bestill via SMS

Du sender VOLVO20 til 2205. Det koster 99 kroner,+ 15 kroner i porto og belastes telefonregningen.

Les også: Her kan du skaffe deg en helt unik Volvo

Video: Se mer video av Volvo Duett her