Karianne Westerdahl Skreden fra Levanger i Trøndelag fikk en trist start på dagen mandag denne uka.

Ved åttetiden slapp hun ut familiens halvt år gamle kattunge, Fluffy, til lufting utenfor huset. Da hun en time senere skulle hente Fluffy inn igjen, fikk hun sjokk. Der lå nemlig den lille kattungen blodig på trappa. Det var Trønderavisa som omtalte saken først.

– Jeg tenkte hun ville inn, men så jo at hun blødde ganske kraftig og hadde en fot som var skadet, sier Skreden til TV 2.

Skuddskader

Trebarnsmoren trodde først at katten hadde blitt påkjørt, og tok henne med til naboen som er veterinær. Etter litt undersøkelser ved Levanger Dyreklinikk, fant de den sjokkerende årsaken til blødningene.

FLUFFY: Kattungen, som ble født i fjor sommer, elsker å være ute. Her er hun klar til å ut, ved samme trapp som hun ble funnet skadet, mandag. Foto: Privat.

– Vi så at hun blødde, men ikke riktig hvor det kom ifra. Røntgenbildene viste at det var skudd som satt i venstre skulder, forteller Skreden.

Hun ringte sporenstreks politiet, som nå har opprettet sak på hendelsen.

– Det er sjokkerende, synes katteeieren.

Sannsynligvis skutt i boligfelt

Familien på fem bor i et eldre boligområde på Neset i Levanger, med hus på alle kanter og nærhet til en åker. Ettersom den lille katten ikke var ute lengre enn en time, tror Skreden at skudd-hendelsen sannsynligvis har skjedd i dette tettbygde strøket.

Mandag ettermiddag la hun et innlegg på Facebook for å spre informasjonen og advare andre om at sånt kan skje, ettersom hun aldri har hørt om lignende hendelser i området før.

– Litt av grunnen til at jeg delte det og sa ja til at det kunne komme i avisen, er jo fordi jeg tenker at det er litt fint at folk vet, og ikke minst er muligheten større for å finne gjerningspersonen. Så får jeg bare håpe at det ikke skjer noen flere, for det er ganske så grusomt, sier hun.

Etter innlegget har hun mottatt mange henvendelser fra folk både i kommentarfeltet og i innboksen. Noen hevder også å ha hørt skudd.

– Det var ei som skrev at hun hadde hørt noen skudd, men det er vagt og jeg vet ikke noe mer om det. Jeg har jo meldt det til politiet, så det tenker jeg er deres jobb. Jeg skal ikke drive noe etterforskning selv, sier katteeieren.

Usikkert om katten overlever

Skreden forteller at de er usikre på hvordan Fluffys helse vil bli fremover.

– Hun ble jo operert samme dag, og har jo vært veldig dårlig etterpå. Den ene foten har hun ikke noe følsomhet i. Så jeg er veldig spent på hvordan det blir. Vi må gi henne et par dager til for å se hvordan det går, sier familiemoren som samtidig legger til at hele familien på fem synes dette er tungt.

– Vi har tre unger fra 12 til 18 år. Det er klart at de er preget av det de også.

Nå håper hun at politiet kan komme til bunns i saken, og at folk kan varsle hvis de har tips i saken.

– Jeg synes det hadde vært veldig greit hvis det hadde blitt oppklart, og at det ikke kan skje igjen med noen andre, avslutter hun.

TV 2 har vært i kontakt med politiet i Steinkjer, som bekrefter at saken er under etterforskning.