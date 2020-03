Desta Marie (32) fikk åpenbaring etter tøff øvelse: – Jeg hadde ikke hatt noe å stille opp med

– Dersom en angriper har valgt deg som offer, og nå står få meter unna, vil du mest sannsynlig ikke ha sjans til å løpe fra, forklarer han.

Konkrete råd

Henriksen forteller at det som skjer videre beror på hvor rolig du klarer å forholde deg, samt hva hjernen din er programmert til å gjøre.

– Blir man stresset og redd, kobler frontallappen ut, og alt du har lært deg forsvinner. Da er vi tilbake på instinkt-nivå, og handlingene dine reflekterer hva hjernen din er programmert til å foreta seg. Noen flykter, andre blir paralyserte eller slåss, forteller Henriksen.

FØLGER MED: Øystein Henriksen vurderer Kompani Lauritzens aspiranter i løypa. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Om man ikke har mulighet til å slå tilbake, har Henriksen noen konkrete råd.

– I det øyeblikket du står i en situasjon hvor du ikke får gjort noe, gi det du har av verdisaker og prøv å gå vekk.

– Fremstå gæren

Om man har fulgt Henriksens råd om forholdsregler, har man også med seg en gammel telefon i tillegg til den man bruker, og gjerne også to lommebøker. Da gjør det ingenting å gi fra seg en av dem.

– Om det er andre i nærheten, lag masse lyd og skrik. Jo mer gæren du kan framstå, desto større er sannsynligheten for at en angriper gir deg de to ekstra sekundene du trenger for at du eller andre kan sette angriperen ut av spill.

Får man slått tilbake, gjelder det å få angriperen til å miste kontrollen over situasjonen.

– Da kan man for eksempel sparke i skrittet, slå i halsen eller stikke fingrene i øynene på vedkommende, og deretter forsøke å komme seg vekk, sier Henriksen.

Kurs er nyttig, men ingen livsforsikring

Selv om Henriksen er positiv til selvforsvarskurs og kampsport-trening, understreker han at det ikke gjør deg uslåelig og at det heller ikke er noen livsforsikring i seg selv.

– Det hjelper ikke med kurs om du ikke klarer å forholde deg helt rolig i en slik situasjon. De fysiske reaksjonene må være programmerte – de må komme automatisk. Fordelen med å trene noe, er likevel at man blir mer selvsikker. Den selvsikkerheten gir et utslag i kroppsspråk, holdning og adferd, og det igjen gir et signal som gjør at angriperen kanskje ikke velger deg.

Desta Marie Beeder fikk imidlertid blod på tann etter innspillingen, og har planer om å melde seg på et selvforsvarskurs så fort korona-pandemien har roet seg.

– Jeg tenker at alle burde kunne litt selvforsvar og bli litt mer bevisst, selv om man håper at man slipper å bruke det. Da kan man få trent og samtidig lært noe nyttig, i stedet for at motivasjonen bak treningen bare er fysisk form og utseende, avslutter Beeder.

Se Kompani Lauritzen lørdager klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.