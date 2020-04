– Når jeg sier at jeg er kristen, kan jeg oppleve at folk står med klørne ute.

Modell Amalie Snøløs (23) publiserte forrige uke en video på sin Instagramprofil. Her snakker hun åpent om sitt forhold til religion og tro.

– Folk blir fort frontet på en negativ måte når man snakker høyt om religion og tro. For min del ønsket jeg å fortelle hva jeg tror på og hvorfor jeg tror på det, forteller Amalie Snøløs til God kveld Norge.

Snøløs har i forkant av videoen fått inn spørsmål fra sine følgere, som hun besvarer åpent og ærlig.

– Jeg tror på en Gud som søker meg som person. Jeg gjør feil, men Gud elsker meg uansett. Gud er den eneste som kan dømme meg, ingen andre, sier blant annet Snøløs i videoen.

Alltid vært kristen

23-åringen har ved tidligere anledninger postet religiøse tekster og bilder på sin Instagram-profil, men dette er første gangen hun snakker høyt om det.

– Jeg har alltid hatt en kristen tro. Nesten alt jeg har deltatt på siden jeg var mindre, utenom fotball, har vært med kristent innhold, forteller Snøløs og legger til:

– Det kommer til et punkt hvor man tar et valg om man vil prioritere troen. Man kan ha det som en såkalt «hobby», eller ta et valg om å sette det i sentrum. For min del har det blitt viktigere og viktigere å ha det i sentrum.

Disippel gruppe

Etter at Snøløs ble kjent for sin deltakelse i Farmen 2017, har tilbud fra annonsører, byråer og media strømmet på. Snøløs forteller at folk bare ville ta og få hele tiden.

– For meg ble det viktig å investere i et miljø som hadde gode verdier. Da jeg flyttet til Oslo, valgte jeg derfor å bli en del av en disippelgruppe, forteller modellen og fortsetter:

– Vi tror på det at man kan være en disippel. Vi trenger ikke stå på en scene å skrike at vi elsker Jesus, eller pakke på bibelvers på en person på gata, men vi tror de store endringene skjer i det små og i hverdagen. Vi kan være et lys for det vi tror på.

23-åringen sier hun har gode rutiner for å dyrke sin tro.

– Jeg velger å sette av tid til å be, lese og prioritere blant annet bibelkvelder. Men det viktigste for meg, er å ta med troen min i alt jeg gjør, sier hun.

Religiøst forbilde

Snøløs forteller videre hvordan det har vært viktig for henne å være et forbilde, og ikke nødvendigvis på samme måte som mange andre.

– Det er fint å kunne være et forbilde innenfor religion og tro. Ikke bare det å være kristen, men det å tro på noe. Jeg føler det er mange som synes det er rart og man kan ofte bli latterliggjort fordi man velger å tro på noe. Men da handler det for min del om at man ikke skal la være å dele ting for det, forteller 23- åringen.