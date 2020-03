Lørdag den 21. mars var den nå siktede personen på fest. Politiet var på stedet, og ga vedkommende et muntlig pålegg om å forlate stedet.

Personen hadde nylig vært på ferie i Tyrkia, og var i lovpålagt karantene.

Når politiet flere timer senere på nytt oppsøkte festen, oppholdt siktede seg fortsatt på adressen.

Vedkommende ble dermed ilagt en bot på 20.000 kroner for brudd på forskriften knyttet til karantene som trådte i kraft i midten av mars.

– Innlandet politidistrikt følger opp Riksadvokatens retningslinjer for brudd på karantene og isolasjon. Vi oppfordrer til alle til å overholde de reglene som myndighetene har fastsatt, uttaler påtaleleder Johan Martin Welhaven i Innlandet politidistrikt.

De opplyser i en pressemelding at de også etterforsker en sak på et kjøpesenter i Kongsvinger der en vekter på et kjøpesenter opplevde at en mann kom mot ham og med vilje hostet ham rett i ansiktet.

Dette er den siste av flere politisaker der folk er blitt ilagt bøter for å bryte de nye karanteneforskriftene, eller smittevernloven.

Mandag ble det kjent at en person på Vestlandet ble bøtelagt 20.000 kroner for å ha oppsøkt en fest etter å ha fått påvist koronasmitte.

I forrige uke hadde Innlandet politidistrikt en sak med en person som ble anmeldt for å ha hostet mot en ansatt på et legekontor på Innlandet, samtidig som han ga uttrykk for at han hadde koronasmitte.



Vedkommende ble pågrepet av politiet etter å ha forlatt legekontoret. Han vedtok et forelegg på 10 000 kroner for overtredelse av straffeloven § 187. I dette tilfellet ble ikke de nye reglene i smittevernloven anvendt.