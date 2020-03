Hotellet måtte permittere alle ansatte – nå spanderer de middag på bygdas gamle

Innbyggerne i øykommunen Tysnes, en god time utenfor Bergen, var fra før av ganske isolerte fra omverden.

Øya har nesten like mange hytter som hus, hytter som nå står tomme på grunn av koronaviruset. De nasjonale retningslinjene gjør bygda ekstra stille.

Men på kjøkkenet til Haaheim Hotell og Restaurant er lyset fremdeles på.

– Nå har bedrifter to valg: Å stenge ned og håpe på det beste, eller snu seg rundt tå tenke annerledes. For meg er det viktig at mine ansatte også har en jobb å gå til når dette er over.

Det sier daglig leder på Haaheim, Torstein Hatlevik.

– På kort tid ble alle vårens arrangement, konferanser og brullyp kansellert. Fortsetter dette frem mot juli, vil vi sitte igjen med et inntektstap på 6-7 millioner kroner, sier han.

Beholder jobben

Det var ikke et alternativ. For å holde noe av driften og de ansatte i sving, startet hotellet opp hjemlevering av restaurantmat. Det har blant annet gjort at den danske kokken, Erik Andersen (24), ikke har måtte reise hjem.

– Nå blir de aller fleste permitterte. Med «take-away» har jeg fremdeles en jobb å gå til. Det er jeg glad for, sier han.

I dag er halvparten av ansatte innen overnatting og servering permitterte. Dette gjelder mer enn 45.000 personer. Og tallet stiger.

– Da de nasjonale retningslinjene først ble kjent, og jeg skjønte at jeg måtte permittere de ansatte, gav jeg meg selv én dag til å se på Netflix, spise is og syns synd på på meg selv. Dagen etter satt vi oss ned for å finne ut hvordan vi best mulig kunne løse dette, sier hotelleier Hatlevik.

FISKEGRATENG: De over 70 år, får påspandert en middag levert hjem på døren. - I dag er det nybank brød og fiskegrateng, sier Hatlevik.

Gratis middag til eldre

For i forrige uke så han mørkt på det. Kanselleringene sto i kø, og de ansatte hadde ikke lenger noen jobb å gå til.

– For å holde kjøkkenet åpen, har vi nå begynt å levere mat hjem til folk, sier Hatlevik.

Hjemmelaget, kortreist mat ble en suksess. Kundene ringte inn for å bestille måltid til foreldre og familie de ikke lenger kan besøke på grunn av koronaviruset.

– Da kom ideen om å levere gratismåltid til kommunens eldre.

Og den lokale banken, Tysnes Sparebank, var ikke vanskelig å be. Sammen spanderer de nå middag på døren på alle tysnesinger over 70 år.

– Slipper å hamstre!

Middagen kjøres ut til de eldre, og leveres på døren – i god smitteavstand. Onsdag banket det på Gerd Marit Sandvik sin dør.