Klippenberg er 19 år og har som mål å kunne delta i seiling i de olympiske leker.

– Jeg jeg sikter ikke mot lekene i Tokyo som ble utsatt, nei. Jeg mener det er mer realistisk å jobbe mot OL i Paris i 2024, sier han til TV 2.

Vi møter seileren bak en symaskin hos Gran Seil på Fornebu utenfor Oslo. En bedrift som i normale tider produserer seil. Men plutselig ble arbeidsoppgavene til Klippenberg og de andre forandret.

– Vi fikk en henvendelse fra helsevesenet i Oslo som trengte smittevernutstyr, som denne frakken her som jeg syr krage på nå, forklarer Klippenberg og «gir gass» med symaskinen.

– Det er givende å kunne bidra med noe samfunnsnyttig, spesielt i en slik krisesituasjon som vi er i nå.

– Du har altså et klart mål for idrettskarrieren, OL i Paris om vel fire år, utsettelsen av sommerens OL i Tokyo betyr lite for deg?

– Det har ingenting å si for meg, men koronaviruset får jo konsekvenser også for oss. Vi skulle egentlig vært på treningsleir og seilt nå, men det er avlyst. Nå blir det istedet mest løping og litt styrketrening.

– Hva tenker du selv om viruset?

– Det er jo skremmende at et virus stopper nesten en hel verden, vi må bare prøve å gjøre det beste ut av situasjonen - og det føler jeg at vi gjør her, understreker Alexander Klippenberg.