For noen dager siden kunne God morgen Norge fortelle at den folkekjære TV-kokken lå hjemme med influensalignende symptomer.

Om Andersen har vært smittet av koronaviruset, vet hun ikke. TV-kokken har ikke blitt testet for viruset.

– Ingen i min omkrets har blitt smittet, men jeg kan ha fått det på en stor matmesse for noen uker siden, eller det kan ha vært på butikken, forteller hun til God kveld Norge.

Andersen valgte å bli hjemme fra jobb og har nå vært det i litt over en uke.

– Formen er grei, men ikke så bra at jeg kan bevege meg utenfor huset, sier hun.

Savner hytta

Andersen holder seg nå rolig i det hun kaller sitt «andre hjem», for det er nemlig hytta i Tuddal som er Andersens første hjem. Men dit kan hun ikke dra etter at regjeringen nylig innførte hytteforbud.

– Hytta er det stedet jeg reiser til hver helg, det er mitt fristed, så det er et stort savn, sier hun.

Hun forteller at der pleier hun å flytte opp og tilbringe hele somre. Og noe påske på hytta i Tuddal blir det heller ikke i år.

– Jeg bor rett ved marka, så da blir det påske her sammen med søster og svoger. De har hytte i nærområdet. Det viktigste er å være sammen, så får man prøve å finne på ting der man bor, sier Andersen.

– Det synes jeg er så egoistisk

Andersen sier Tuddal er er lite sted, og hun ønsker ikke å bære smitte videre.

– Jeg skjønner godt forbudet. Jeg ville ikke reist nå som jeg er syk. Jeg vet jeg er en belastning og vil ikke smitte andre ved å dra på for eksempel butikken eller legge slag på det som er av helsesektoren, sier hun.

Hun synes ikke noe om hyttefolkene som velger å trosse forbudene.

– Det synes jeg er så egoistisk. Selv om jeg savner hytta kunne jeg ikke tenke meg å gjøre det Jeg kan forstå når jeg leser historier om personer som ikke kan bli syke som drar opp, i samråd med lege, men for vanlige folk er det ren skjær egoisme.

Etter hytteforbudet ble innført har Folkeregisteret opplevd en stor økning av folk som vil bytte adresse for å kunne dra på hytta.

– Jeg synes vel egentlig at vi burde stå her vi er og følge de reglene som blir gitt. Det er jo for at vi alle sammen skal komme helskinnet gjennom dette, sier Andersen.

Snart tilbake

TV-kokken jobber hjemmefra og bruker mye av tiden på å lage mat og dele oppskrifter på sosiale medier. Men over helgen blir hun forhåpentligvis å se i studio igjen.

– Jeg hadde trodd jeg skulle komme på jobb i morgen, men så var jeg litt verre i dag. Så da satser jeg på mandag! sier hun.

Hun forteller at hun var lei seg da hun måtte gå fra jobb den dagen, fordi hun hadde vært så tett på og følte hun hadde utsatt andre for fare.

– Jeg er livredd for å smitte folk, så å være hjemme til man er frisk er viktig, poengterer Andersen.