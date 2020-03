– For meg er dette nok en bekreftelse på at de som sitter i rettssystemer vårt, mener han har gjort det han er tiltalt for, sier Visnes til TV 2 lørdag.

Etter at Sarr ble frikjent av tingretten, anket både han selv og påtalemyndigheten saken.

Påtalemyndigheten mener bevisene er gode nok til å dømme ham til fengsel, mens Sarr selv mener han skal frikjennes også for oppreisningserstatningen han ble dømt til å betale. Han har hele veien nektet straffskyld.

– Ingen trøst

Flere ganger har saken vært berammet for lagmannsretten, men Sarr har ikke møtt opp. Han har siden februar i fjor spilt fotball i Russland og Saudi-Arabia – to land som ikke har utleveringsavtale med Norge.

I dag er Sarr internasjonalt etterlyst.

Fordi Sarr ikke møtte opp til saken han selv hadde anket, besluttet Frostating lagmannsrett i oktober 2018 at den sivile delen av tingrettens dom ble gjort rettskraftig.

Det er denne avgjørelsen Sarr har anket videre til Høyesterett, og som Høyesterett nå har forkastet. Nettavisen omtalte avgjørelsen først.

1. januar 2013: Sarr flytter til Norge og signerer for kristiansandklubben Start.

12. juli 2014: Sarr går fra Start til Sogndal.

Senere i 2014: Sarr skal ha voldtatt en kvinne i Sogndal, men det skal gå flere år før saken blir anmeldt.

21. juli: 2016: Sarr går fra Sogndal til Molde.

14. mai 2017: Sarr skal ha voldtatt 28 år gamle Kamilla Visnes på et nachspiel hjemme hos seg selv.

15. mai 2017: Visnes anmelder saken. Sarr blir pågrepet og siktet for voldtekt samme dag.

16. mai 2017: Sarr blir løslatt fra politiets arrest.

21. mars 2018: Statsadvokaten tar ut tiltale mot Sarr for hendelsen i Molde.

6. juni 2018: Etter å ha forklart seg som vitne i Molde-saken, anmelder en kvinne den angivelige voldtekten i Sogndal i 2014. Saken er i dag under etterforskning, og Sarr har status som mistenkt.

17. august 2018: Sarr frikjennes av Romsdal tingrett, men dømmes til å betale oppreisning til Visnes. Statsadvokaten anker dommen.

25. november 2018: Sarr skal ha voldtatt en kvinne natt til 25. november. Kvinnen mener seg voldtatt på to hoteller i Oslo. Hun anmelder saken.

18. januar 2019: Sarr fristilles fra sin kontrakt med Molde.

5. februar 2019: Sarr signerer for russiske Enisey Krasnojarsk.

14. februar 2019: Ankesaken skal opp for retten, men en tidligere lagkamerat av Sarr, som er vitne i saken, møter ikke opp. Saken blir utsatt.

3. juni 2019: Sarr skriver til Jim Solbakken, ifølge Solbakken selv, at han er i Senegal og ikke akter å møte i retten, fordi Mette Yvonne Larsen er opptatt i en annen sak. Han godtar ingen annen advokat.

7. juni 2019: Sarr blir internasjonalt etterlyst.

12. juni 2019: Ankesaken er igjen berammet, men Sarr møter ikke opp. Hans forsvarer mener han ikke er lovlig stevnet.

1. juli 2019: Sarr går fra russisk fotball til saudiarabiske Damac FC.

12. september 2019: Statsadvokaten sender pågripelsesbegjæring og ny stevning til Interpol.

19. september 2019: Interpol i Saudi-Arabia skriver til Kripos at de 17. september har vært i kontakt med Sarr. De ber om ytterligere informasjon om saken og garanterer for videre samarbeid. Siden har ikke saudiarabiske myndigheter svart påtalemyndigheten.

27. september 2019: Lagmannsretten utsetter ankesaken på ubestemt tid, få dager før den er berammet for tredje gang (1. oktober).

4. oktober 2019: Lagmannsretten avgjør at Sarr er lovlig stevnet og at han derfor ikke lenger kan anke den sivile saken. Sarr må derfor rettskraftig betale 150.000 kroner i oppreisning til Visnes.

1. februar 2020: Sarr sin kontrakt termineres av Damac FC.

Februar 2020: Statsadvokaten i Oslo tar ut tiltale for voldtekt etter endelsen i november 2018.

26. februar 2020: Statsadvokaten i Oslo trekker tiltalen mot Sarr etter en polititabbe.

22. mars 2020: Høyesterett avviser Sarr sin anke. Dermed må han betale 150.000 kroner i oppreisning til Kamilla Visnes.

Dermed må Sarr betale 150.000 kroner til Visnes, som fremdeles håper å få straffesaken behandlet ferdig i rettssystemet.

– Jeg er veldig forsiktig med å si at dette er en trøst, for det er det egentlig ikke. Men det føles godt å se at saken utvikler seg selv om han selv ikke møter opp i retten, sier Visnes.

Positiv repons

Det har gått en måned siden hun for første gang fortalte sin historie offentlig. Tilbakemeldingene har nesten utelukkende vært positive, forteller hun.

– Men så er det selvsagt enkelte som mener jeg er ute etter hevn og den slags. Jeg mener denne kjennelsen fra Høyesterett er et slag i trynet for dem som har tvilt på mine intensjoner, sier Visnes.

TILTALT: Babacar Sarr (29) har ikke møtt opp til ankesaken. I flere sesonger var han en viktig spiller for Molde FK. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

TV 2 har ikke lyktes med å få et svar fra Sarr sine forsvarere Jørgen Løvdal og Mette Yvonne Larsen.

Gjentatte ganger har TV 2 forsøkt å sende e-poster til en adresse Sarr tidligere har benyttet, men han har ikke besvart oss. Fotballspilleren mener selv at han ikke har vært lovlig stevnet til ankesaken, men det har både tingretten og lagmannsretten sagt seg uenig i.

I tillegg til voldtektssaken i Molde, der Sarr altså fremdeles har status som tiltalt, er 29-åringen under etterforskning for en voldtekt som skal ha funnet sted i Sogndal i 2014.

Nylig ble han også tiltalt for en voldtekt i Oslo i november 2018. Statsadvokaten måtte imidlertid trekke denne tiltalen etter en saksbehandlingsfeil i politiet.