Det er beredskapsmyndigheten Protezione Civile som har ansvaret for å samle inn tallene over koronasmittede i Italia. Angelo Borelli, leder av Protezione Civile, frykter at smittetallene er mye høyere enn det som har blitt rapportert.

– Det er sannsynlig at vi kun har fanget opp ett av ti smittetilfeller i snitt, sier Borelli til avisen la Repubblica.

Borelli forklarer at svært få italienere som ikke har vært innlagt på sykehus har blitt testet for viruset. Dette kan bety at tusenvis av smittetilfeller har forblitt uoppdaget.

I skrivende stund er 6.820 italienere blitt bekreftet omkommet som følge av koronaviruset, samtidig som over 69.000 er blitt bekreftet smittet.

Flest døde

Italia er landet som har bekreftet flest dødsfall som følge av viruset, og er også det landet i Europa som har flest bekreftede smittede.

Beredskapsjefen forklarer videre at en av Italias største utfordringer i møtet med korona-krisen har vært mangel på munnbind og respiratorer.

Borelli forteller at Italia har vært i kontakt med andre land for å kjøpe sykehusmateriell.

– Vi er i kontakt med ambassadene i flere land, men jeg frykter at det ikke kommer flere masker fra utlandet, sier beredskapssjefen.

Overvåker med droner

Italia har vært isolert helt siden 10. mars. Det er også strenge reiserestriksjoner innad i landet.

For å sørge for at ingen bryter med restriksjonene, har det italienske politiet nå fått tillatelse fra den italienske sivile luftfartsmyndigheten (ENAC) til å bruke droner til å overvåke innbyggerne.

Det skriver Euronews.

Det ble vedtatt etter at en rekke politikere i Italia har uttrykt sin frustrasjon rundt folk som ikke overholder isolasjonstiltakene.

Det italienske innenriksdepartementet har rapportert at over 92.000 mennesker og mer enn 2.000 virksomheter har blitt rapportert for brudd på restriksjonene.

Politikere i harnisk

Flere italienske politikere har tatt til sosiale medier for å uttrykke sin frustrasjon rundt folk som bryter reiserestriksjonene.

– Om noen prøver å fortelle meg at det er et problem å gi opp jogging, så kommer jeg til å vise dem hvordan det er på sykehusene nå, skriver Stefano Bonaccini, president i Emilia-Romagna-regionen.

Borgermesteren i Lucera, Antonio Tutolo tok sinnet ut over italienske frisører.

– Disse forbannede frisørene som besøker andre, forstår de ikke at de kan smitte andre og at flere dermed risikerer å dø? Hvem kommer til å bry seg om håret ditt om du er dø, spør Tutolo i et Facebook-innlegg.