Denne helsetoppen førte til at over 60 havnet i karantene

– Jeg tror kanskje jeg ville gjort det, for risikoen for at nettopp han skulle ha COVID19-viruset ble oppfattet som ekstremt lav, og konsekvensene av at vi ikke skulle klare å gjennomføre disse store endringene rett etter avgjørelsen, var svært store, sier Guldvog til TV 2.

Han drøftet fritaket med både helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og departementsråd Bjørn Inge-Larsen, men står fast på at han tok avgjørelsen selv. Som virksomhetsleder for en kritisk samfunnsfunksjon er dette noe han har myndighet til.

– Dette var en svært vanskelig situasjon. Hadde vi som helsedirektorat ikke maktet å gjennomføre de store vedtakene etter smittevernloven og helseberedskapsloven, ville det vært en katastrofe, sier helsedirektøren.

– God vurderingsevne

Han mener også at Stene-Larsen var frisk da han kom fra Spania.

– På det tidspunktet var heller ikke karantenereglene med tilbakevirkende kraft, iverksatt. Så alle gjeldende regler ble fulgt da han kom tilbake fra Spania, sier Guldvog.

– Hva sier det om Stene-Larsens vurderingsevne at han i mars befant seg i Spania, på et tidspunkt der en skulle tro at de fremste fagfolkene på feltet skulle sett at dette muligens kunne utvikle seg til en krise?

– Jeg tror Geir Stene-Larsen har god vurderingsevne og jeg tror man skal spørre ham om det ønskes et svar om begrunnelsen for denne ferien. Det vet ikke jeg. Men på det tidspunktet han reiste var det nok ikke kjent at det var generell smitte i Spania, og heller ikke da han kom hjem. Spania var heller ikke av de landene som FHI anbefalte karantene fra, sier helsedirektøren.

Flamingofotografering

Stene-Larsen, som til vanlig leder folkehelsearbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet, bestemte seg for å dra på ferie 29.februar.

Allerede 25.februar hadde Folkehelseinstituttet bedt helsetjenesten i Norge forberede seg på en alvorlig epidemi.

I en oppdatert risikovurdering skriver FHI at de vurderer at det er høy risiko for at viruset kommer til Norge, men at risikoen for spredning i Norge foreløpig er moderat.

– Hvordan var din vurdering rundt å dra på denne ferien?

– Jeg var ikke kritisk for håndteringen rundt dette som leder av folkehelseavdelingen i helse- og omsorgsdepartementet. Jeg var ikke involvert i den operative delen av krisearbeidet. Det var først og fremst da jeg ble satt inn som assisterende direktør i Helsedirektoratet at det ble klart at det var viktig for meg å være i Norge, sier Stene-Larsen til TV 2.

Søndag 8.mars fortalte departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet Bjørn-Inge Larsen at ekspedisjonssjef Geir Stene-Larsen kunne stilles til disposisjon dersom Helsedirektoratet ønsket det, noe Guldvog takket ja til.

– Hvor var du da du fikk vite at du skulle settes inn som assisterende helsedirektør?

– Da lå jeg i sivet og fotograferte flamingoer. Jeg må si at den beskjeden kom litt overraskende på meg. Det var ingenting som tilsa at jeg skulle inn i den rollen.

– Hvor var du da du fikk vite at COVID-19 ble erklært en «en allmennfarlig smittsom sykdom»?

– Det husker jeg ikke, men det var ikke et spesielt avgjørende øyeblikk. Det eneste er at det utløser noen nye rapporteringskrav, men det endret ikke bildet av alvorlighetsgraden for oss som arbeidet med dette, sier Stene-Larsen.

– Stor krise

Den assisterende helsedirektøren er foreløpig utlånt til Helsedirektoratet helt midlertidig. På grunn av den ekstraordinære situasjonen, og at dette er en midlertidig ordning er det ikke sendt søknad, gjort intervju eller blitt vurdert andre til stillingen slik det ordinært ville ha blitt gjort. Det er heller ikke skrevet kontrakt.

– Her går ting så raskt at kontrakter må skrives i etterkant. Dette er en rent midlertidig ordning, sier helsedirektør Bjørn Guldvog og legger til:

– Begrunnelsen for ordningen er at det trengs et robust og kraftfullt direktørledd for å håndtere en så stor krise. Belastningen på organisasjonen ble så stor over så mange uker, at det ble nødvendig å styrke direktørfunksjonen.