Søndag var antallet passasjerer 91 prosent lavere enn søndag i uke 12 i fjor.

Antallet reisende endte på 14.026, mot 156.623 den tilsvarende dagen i fjor.

Tallene er hentet fra Avinors trafikkdatabase og ble publisert tirsdag. Det tas forbehold om at ikke alle passasjertallene er rapportert inn, så de endelige tallene kan bli noe høyere.

Ni flyplasser stengt

Bildet er omtrent det samme gjennom hele uka, med en svikt på mellom 75 prosent og 91 prosent de ulike dagene. Uken sett under ett var passasjertrafikken ned 85 prosent.

Nedgangen rammer utenlandstrafikken og innenlandstrafikken ganske likt, og bildet er det samme på alle de store flyplassene.

Onsdag 18. mars ble ni kortbaneflyplasser stengt for kommersiell trafikk. Mange serveringssteder og butikker på flyplassene er stengt, og på Oslo lufthavn er seks av ni innsjekkingsområder og flere sikkerhetskontrollsluser stengt. 84 Nokas-ansatte er permittert.

Redusert drift

For Avinors del betyr dette at inntektene svikter, både fra publikum og fra flyselskapene.

– Det vi gjør nå, er å prøve å drifte så effektivt som mulig ved å stenge sikkerhetskontrollområder og innsjekkingsområder for å tilpasse til driften til behovet. Butikker og serveringssteder er redusert til et minimum, men samtidig ønsker vi å gi de som er ute og reiser en god opplevelse og sørge for at de kan kjøpe en flaske vann og noe å spise, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til TV 2.

Permitteringer er noe som vurderes, opplyser Ulverud.

Norwegian opplyste til TV 2 mandag at selskapet har kuttet omkring 85 prosent av rutene i Norge og Skandinavia. SAS har dratt ned trafikken 70-80 prosent, og Widerøe har kansellert 53 prosent av avgangene i april.