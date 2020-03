I år er det 70 år siden legendariske Volkswagen Transporter så dagens lys. Dette er bilen som på kort tid ble en stor suksess for merket – sammen med Bobla.

Faktisk var etterspørselen på 50-tallet så stor, at VW måtte bygge en helt ny fabrikk i Hannover.

For å gjøre en lang historie kort, ble dette en stor suksess. I 1962 ble Transporter nummer én million fra Hannover-fabrikken produsert.

I dag har første generasjon Transporter (1950 – 1967) en helt spesiell posisjon – og er svært ettertraktet blant mange entusiaster.

Elektrisk utgave

Nå har det tyske selskapet eClassics sluppet de aller første bildene av sin e-Bulli. Dette er altså en elektrisk utgave av klassikeren, men det er ikke snakk om en helt ny bil.

I stedet tar man utgangspunkt i en helt vanlig Transporter T1, og bygger den om med topp moderne teknologi, inkludert en helelektrisk drivlinje.

Konseptbilen du kan se på bildene er basert på en 1966 Samba Bus, som har kjørt mesteparten av livet sitt i California. Ombyggingen skjer i samarbeid med Volkswagen Commercial Vehicles (VWCV) – et heleid selskap i VW-konsernet.

Denne bilen bringer frem mange følelser hos mange.

Dette er ikke bare en bil – det er en livsstil

Beholder designet

Etter en omfattende ombygging, er resultatet en så godt som ny bil – fra innerst til ytterst. Karosseriet er naturligvis helt strøkent og nylakkert.

Det samme gjelder for interiøret, hvor alt er strippet ned og oppdatert til dagens standard. De åtte setene er trukket i skinn med fargene «Saint Tropez» og «Saffrano Orange» for å matche eksteriøret.

Girspaken er ikke heeelt den samme som på 50-tallet.

Ved rattet er det trill runde analoge instrumentet tilsynelatende ivaretatt. Eneste forandring er et lite display, som gir informasjon om ladestatus og rekkevidde.

En detalj som derimot avslører at dette er en Hippiebuss ala 2020, er den store touchskjermen over sladrespeilet i taket. Her kan du koble til telefonen, og få tilgang til en rekke online-tjenester via Volkswagens «We Connect».

Radioen ser tilsynelatende original ut, men er helt ny og støtter DAB+.

Denne Transporteren ble hevdet å være eldst i verden

På innsiden er det aller meste nytt, samtidig som designfilosofien fra originalen er godt ivaretatt.

Tidenes kraftigste

Det er naturligvis drivlinjen som utgjør de største forandringene på nye e-Bulli. Her er den originale boxermotoren på 44 hk erstattet med en helt ny elmotor, hentet fra Volkswagen. Denne yter 83 hk og 212 Nm.

Det betyr at nykommeren er tidenes kraftigste offisielle Transporter T1, ifølge Volkswagen. Med en nesten dobling av antall hestekrefter, har toppfarten økt fra 105 til 130 km/t.

Bilen er forresten bakhjulsdreven akkurat som originalen. Elmotoren sitter også montert bak, mens batteripakken er plassert i gulvet.

eClassics har gjort nødvendige endringer på understellet. Blant annet er det montert multilink hjuloppheng foran og bak, med justerbare dempere, ny tannstangstyring og ventilerte skivebremser.

Tro det eller ei - denne VW-en er en Porsche!

Svindyr

Størrelsen på batteripakken er ikke kjent, men rekkevidden oppgis til 200 kilometer. Her er det ikke presisert hvorvidt det er målt etter NEDC eller den nye og strengere WLTP-normen. Vi antar det er sistnevnte.

Ombyggingen koster nærmere 800.000 kroner.

Bilen støtter hurtiglading på inntil 50 kW, og det skal ta rundt 40 minutter å lade fra 0-80 prosent.

Dersom det høres fristende ut med en helt «ny» elektrisk Volkswagen Transporter T1, må du være forberedt på å grave dypt i lommeboken. Eventuelt sprenge grensene på flere Mastercard.

Bare ombyggingen i Tyskland koster nemlig 64.900 euro. Det tilsvarer omlag 795.000 kroner, og da må du selv stille med en brukbar bil – som også er en solid kostnad.

Dersom du ikke har en T1 stående, kan eClassics fikse dette for deg. Men her tør de ikke en gang oppgi pris. Annet enn at det blir «dyrt»....

Les mer om jubileet til Transporter T1 her

Se flere bilder av Volkswagen e-Bulli:

^

Husker du denne? Slik så VW Passat ut i 1973: