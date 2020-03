Åtte serierunder er ferdig spilt i Telialigaen og de fire lagene som går videre til sluttspillet klare.

Apeks, Bifrost og Riddle var allerede sikre før mandagens kamper, men nå har også Nordavind sikret seg sin plass blant de fire beste.

Men det er fremdeles mye å spille for i det vi går inn mot siste runde av seriespillet.

Celestial og Stabæk Momentum endte opp med ett poeng hver etter to nokså ensidige kamper. Lagene stakk av med sine egne kartvalg, noe Trym Even «trmJ» Joakimsen sier seg fornøyd med etter mange splittede resultater gjennom sesongen.

SLIK ENDTE ÅTTENDE RUNDE I TELIALIGAEN COUNTER-STRIKE Team Midgard 0 - 2 Bitfix Gaming

Team Midgard 0 - 2 Bitfix Gaming Oslo Lions 0 - 2 Apeks

Bifrost - Riddle UTSATT

Reapers 0 - 2 Nordavind

Celestial 1 - 1 STB Momentum

– Sesongen så langt har bevist for meg at vi ser hvilke feil vi gjør og at vi rydder opp i dem. Forventningene våre i Telialigaen har hele tiden vært å bli bedre, sluttspill eller ei. Vi har definitivt blitt bedre som lag, selv om man ikke ser det ut ifra tabellen.

Se kampen i opptak gratis på TV2 Sumo Fri

– Vi har planer om å bli værende, og å gjøre stor skade framover

Celestial fortsetter sin selvlagde trend med uavgjort, og ender i faresonen for en potensiell nedrykkskamp om ikke laget slår Reapers i neste runde. Uansett er laglederen, «trmJ», fornøyd med laget, og enkeltspillernes fremgang så langt.

– Jeg må virkelig få si at «Victorek» er et skjult talent som ble overskygget da han spilte i Apeks U-18 tidligere. Han er ikke nødvendigvis den som skyter hardest hvert game, men han gjør jobben sin utrolig bra, forteller Joakimsen.

Trym Even «trmJ» Joakimsen er fornøyd med lagets fremgang, men ønsker ikke å kommentere på neste ukes avgjørende oppgjør mot Reapers. Foto: Privat

– Vi fortsatte å gjøre de samme feilene om igjen og om igjen

Etter sitt andre uavgjort-resultat for våren er Stabæk Momentum sikret en plass i neste sesong av Telialigaen om de spiller uavgjort eller bedre mot Lions i siste runde. Men resultatet skulle vært enda bedre mener Andreas «dem0» Aslaksrud.

– Totalt sett mener jeg jo kampen gikk helt greit, men jeg er ganske skuffa over hvordan Overpass gikk. Vi fikk fort en god idé på hvordan de spilte på den offensive siden sin, men vi gjorde de samme feilene om og om igjen, sier Aslaksrud.

I forrige uke avslørte Alsaksrud at de ikke har treninger grunnet trangt tidsskjema for flere av spillerne, noe som har gjort fremgang i lagets struktur vanskelig å få til. Uansett er laglederen positivt rettet mot fremtiden, og har allerede satt seg mål for neste sesong.

– Vi prøver stadig å bli bedre på å følge opp hverandre og generelt sett spille bra sammen, men vi sliter en del der.For øyeblikket så er planene for fremtiden å få i gang en aktiv femmer som trener mye og som kan nå sluttspillet neste sesong, men om dette blir med nye eller nåværende spillere er fremdeles ikke bestemt, avslutter Aslaksrud.

Denne saken er hentet fra Gamer.no