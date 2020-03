Utvalgsleder Margrete Kvalbein i 17. mai-komiteen i Fredrikstad sier hun blir svært overrasket om de kan gjennomføre en 17. mai-feiring i år.

– Det er tungt å si det, men jeg blir veldig overrasket om vi får til barnetog og korps på 17. mai. I tillegg står folk tett i tett langs gatene for å se på. Det hadde vært helt katastrofalt om 17. mai-feiringen fører til økt smittespredning, sier hun.

Hun antar kommunene vil få råd fra sentrale hold etter påske.

– Vi kan nok miste den tradisjonelle nasjonaldagen, men vi må stole på de som tar avgjørelsene, sier hun.

Nå ser kommunen på alternative måter å gjennomføre feiringen på.

– Akkurat nå er det mye som skjer digitalt. Via de digitale kanalene kan vi formidle musikk og appeller, forklarer hun.

Tenk deg Bergen uten buekorps

Erik Næsgaard har vært med i 17. mai-komiteen i Bergen i over 30 år og hadde aldri trodd at han skulle være med å lage en alternativ nasjonaldagsfeiring noen gang.

– Selv har jeg bare hørt om krigstiden og feiringen da, men jeg hadde aldri trodd at vi noen gang skulle sitter her og legge en plan B for 17. mai-feiringen. Det er veldig spesielt, sier Næsgaard.

LANG ERFARING: Etter over 30 år i 17. mai-komiteen i Bergen syns formann Erik Næsgaard det er svært spesielt å sitte og lage alternative nasjonaldagsplaner. Foto: Privat

17. mai-komiteen i Bergen har lagt, og legger ennå, planer for feiringen som normalt og forholder seg til de direktiv som foreligger.

– Det er nesten to måneder til feiringen, så vi har ikke lagt helt lokk på planene. De store folkeansamlingene, som de største folketogene og samlingen på Festplassen, er lett å avlyse på kort varsel, sier 17. mai-formannen.

Alle bygder og byer i vårt langstrakte land har faste tradisjoner for feiring av nasjonaldagen. Men Næsgaard viser til Bergens særegne innslag med røtter tilbake til 1800-tallet.

– Det er veldig spesielt dersom vi ikke kan holde de gamle tradisjonene ved lag i år. Tenk deg en nasjonaldagsfeiring uten buekorps-trommene i Bergen. Det blir trolig det største savnet, sier Næsgaard og blir stille.

Spøker for feiring

Lederen for 17. mai-komiteen i Stavanger, Ann Sesilie Tekfeldt, er enig med lederne i Fredrikstad og Bergen. Hun peker på tiltakene som har blitt innført, som gjør det vanskelig å ha et barnetog eller arrangement i skolegårdene.

– Det er mye som tyder på at dette bildet ikke blir endret noe særlig. Det er krevende tider nå, så jeg tror det spøker for feiringen, slik vi er vant til å ha den, sier hun.

Nå kartlegger de hva de i det minste kan gjennomføre, samt en mellomløsning.