Saken oppdateres!

Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det er i så fall første gangen i historien at et OL blir utsatt.

Japans statsminister Shinzo Abe og IOC-president Thomas Bach hadde en telefonkonferanse klokken 12.00 norsk tid.

I dette møtet ba Abe om utsettelse av lekene til sommeren 2021, skriver Reuters. Japans statsminister sier at det var «100 prosent enighet» om å utsette lekene.

Abe avfeier dessuten mulighetene for at lekene kan bli avlyst.

BBC-journalist Dan Roan skriver på Twitter at utsettelsen formelt vil bli godkjent av IOC-styret tirsdag kveld, noe som trolig er en formalitet.

Bach og IOC gjorde det tidlig klart at avlysning av lekene ikke var et alternativ. Men etter lenge å ha tviholdt på at det var for tidlig å diskutere en mulig utsettelse av lekene, sa Bach søndag at man måtte vurdere situasjonen og at en avgjørelse ville bli tatt i løpet av fire uker.

Siden tok en rekke nasjonale OL-komiteer sterkt til orde for utsettelse av lekene, og flere sa at de ikke ville sende utøvere til Tokyo i sommer. Mandag anbefalte idrettspresident Berit Kjøll at Norge ikke skulle delta dersom lekene ble avviklet sommeren 2020.