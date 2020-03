Bodø kommune har bestemt at de opprettholder karantene på alle reisende som kommer fra sør til Nord-Norge, dette til tross for at justisminister Monica Mæland mener at det ikke skal være noen strengere regler enn de nasjonale retningslinjene.

Det ble kjent på en pressekonferanse tirsdag.

Mæland har i flere dager bedt kommuner om å avslutte sine egne strenge reisebegrensninger som går lenger enn de nasjonale reglene.

I tillegg til Bodø kommune, har Rana kommune innført strenge karanteneregler.

Liv og helse først

I Bodø kommune er det ni personer som har testet positivt for koronaviruset.

Generelt i Nord-Norge er det lav spredning av viruset, og kommunene er nå fast bestemt på å minimere spredningen så langt det lar seg gjøre.

– For oss er det liv og helse som står først. Det er kjempeviktig å holde hjulene i gang, og vi strekker oss langt. Vi har gode dialoger mellom næringslivet og smittevernlegene, sier ordfører Ida Pinnerød til TV 2.

Kommunaldirektør Arne Myrland opplyser at det blir dispensasjon for noen enkelte.



– Kommer man fra sør for Dovre så skal man i hjemmekarantene. Motsatt vei står man fritt for å dra fra Bodø når som helst, sier kommunaldirektøren.

Rett og plikt

På pressekonferansen tirsdag gjorde ordføreren det klart at de har undersøkt om de kan ha lokale karanteneforskrifter.

– Det er viktig for oss å være trygg på smittevernreglene. Kommunene har plikt og rett til å ivareta helse og liv til befolkningen, og er fritt til å lage strengere regler med den usikkerheten viruset bringer, sier hun.

– Vi kjenner befolkningens behov best, og vi er opptatt av å ha anledning til å bestemme selv. Per nå er vi fremdeles i fase én, med lite spredning.

God smitteeffekt

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen sier til TV 2 at de lokale karantenereglene har gitt effekt.

– Vi har en gunstig smitteeffekt sett mot andre steder i landet, sier han.

Han peker på én viktig faktor for å hindre videre spredning:

– Vi må begrense trafikken der det er mye smitte til steder med lite smitte. De geografiske områdene er viktige.

Nå ønsker Bodø kommune at man møtes på et faglig nivå og kan veie argumenter mot hverandre og finne en løsning på hvordan man best kan gå videre.

Klokken 16:00 tirsdag ettermiddag skal statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie orientere om det videre arbeidet med å håndtere koronavirusutbruddet i Norge, og konsekvensene av det.