– Det er omtrent ikke folk i gatene. Det er nesten så man vil gå ned til Times Square bare for å se hvor folketomt det faktisk er, sier Amalie Snøløs (23) til God kveld Norge.

Snøløs ble kjent etter sin deltagelse i Farmen 2017, der hun tok seg helt til finaleuken, og for deltakelsen i Skal vi danse året etter. Siden har hun markert seg hos en rekke motehus og modellbyråer.

Jobbmuligheter

Snøløs forteller at hun er i New York for å søke om amerikansk visum.

– Jeg ser ikke for meg å flytte hit permanent, men jeg er åpen for å være her over en lengre periode, sier hun.

23-åringen har for øyeblikket en kontrakt med det norske modellbyrået Heartbreak management, men ønsker å kunne jobbe for amerikanske arbeidsgivere og trenger derfor et amerikansk visum.

– Det er store jobbmuligheter her borte. Jeg er heldig som har en jobb jeg kan jobbe med fra hele verden, sier hun.

Fått avlyst alle jobber

Hvor lenge Snøløs tenker å bli værende i USA, er for øyeblikket usikkert.

– Jeg har fått omtrent alle jobber hjemme i Norge kansellert, samt planlagte kampanjer er utsatt. Hvor lenge jeg blir her nå er derfor uvisst, men jeg har dermed ingen hast med å komme meg hjem, sier 23-åringen og fortsetter:

– Det sier seg jo selv at det preger meg økonomisk, jeg får jo ikke inn noen penger. Likevel er nok ikke jeg den som rammes hardest, men alle freelancere kjenner jo på det, sier hun.

Folketomt

Snøløs sier det omtrent ikke er folk ute i gatene i New York som følge av korona-viruset.

– Det er nesten ingen ute. Politibiler kjører rundt i gatene og sier ifra om det er for mange samlet på ett sted, sier Snøløs og presiserer:

– Her om dagen da fem av oss var på basketballbanen og spilte, kom politiet og sa vi ikke fikk lov til å være der. De stengte hele banen, forteller modellen.

New York er per nå USAs hardest rammede delstat. Guvernør Andrew Cuomo krever at alle i så stor grad som mulig skal holde seg innendørs, og gir klar advarsel om at påbudet vil bli håndhevet og at det vil vanke bøter for dem som blir tatt i å bryte det.

Apotek og matbutikker er foreløpig de eneste virksomhetene som får holde åpent. Alle andre som ikke regnes som samfunnskritiske må stenge dørene.