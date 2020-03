Hegerberg kom seg ut av Italia: – Jeg har vært heldig

OSLO: Andrine Hegerberg (26) er akkurat ferdig med to ukers karantene etter at hun kom hjem fra Italia. Iført rød kåpe og et stort skjerf møter hun TV 2 i Frognerparken som er dekket av skyer denne torsdags formiddagen.

– Det er folketomt, og en følelse man ikke blir helt vant til, sier Hegerberg og ser seg rundt.

– Munnbind var utsolgt tidlig

Roma-spilleren kom seg akkurat hjem til Norge før koronakrisen slo ut for fullt i Italia.

Men tilstandene i landet var i endring allerede før hun dro.

– På treningsanlegget vårt er det flere idretter som trener, og det var færre og færre som møtte opp på trening til slutt. Kantinen stengte, og munnbind var utsolgt relativt tidlig, for å si det sånn, forklarer Hegerberg.

– Hvordan var det å se at alt ble stengt ned, og redselen ble så stor?

– Det er det som er det verste oppi dette her, at det er så rart og man vet liksom ikke helt hvordan man skal forholde seg til det, annet enn å følge henvisningene som blir gitt.

– Det var folketomt

Sammen med resten av spillerne fulgte hun henvisningene som kom fra klubben.

– Men man så at andre ble påvirket mer enn seg selv, forteller 26-åringen.

Hun var ikke bekymret for egen helse eller trygghet mens hun fremdeles var i Italia. Men den siste kampen hun spilte før fotballen ble utsatt, var i Nord-Italia. Den delen av landet hvor viruset har hatt størst smittespredning.

– Det var folketomt. Det var ikke et menneske å se verken på gaten, eller på togstasjonen. De var allerede evakuert, virket det som. Det var spesielt da vi kom frem, skulle bort til match og det var virkelig ingen der, sier Hegerberg.

Mens hun fikk dratt hjem til Norge, har det ikke vært like enkelt for alle lagvenninnene.

– Jeg har vært heldig. De får dette her mye tettere på seg, og visse får jo ikke kommet seg hjem heller. Det var en 17-åring, blant annet, som ikke får dratt hjem til familien sin, sier hun og forteller at de har spillere på laget som er i karantene, eller i isolasjon.

26-åringen forteller at medspillerne takler situasjonen forskjellig, og at italienerne prøver å holde motet oppe, selv om de føler på en svært annerledes hverdag.

– Noen tar det veldig rolig, og klarer å holde hodet kaldt. Noen får mer panikk, og du merker at det går mer innpå dem. Det er jo folk som er vant til støy og som prater på et volum som er mye høyere enn her i Norge, for eksempel. Det er mye fysisk kontakt, og det er jo et sosialt samfunn, sånn sett. Så det er nok veldig merkelig form dem det som pågår nå.