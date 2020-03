Vi i Broom har tatt en liten titt i bakspeilet for å se hva som rørte seg på bilfronten for rundt 20- 30 år siden. Ikke selve bilene , men alt tilbehøret som mange av oss hadde i eller på bilen den gang. Nå har mye av det kanskje gått i glemmboken. Derfor tenker vi det er på sin plass med et gjensyn!

I dag ser vi nærmere på de forkrommede hjulbuelistene som var veldig populære på 80-tallet.

Krom har gjennom tidene hatt en nesten magisk virkning på mange. Desto mer det var av dette blanke som glitret og skinte mot oss – jo bedre var det. Det ga en følelse av eksklusivitet. Bare tenk på amerikanske "dollarglis" fra 50-tallet.

Men også her hjemme og på mer hverdagsalige biler har dette blanke gått for å være påkostet og eksklusivt. En Volvo 164 hadde mer krom enn en Volvo 144. En Saab 96 Monte Carlo hadde to kromlister. En vanlig 96 bare én.

Ettermontering av slike lister tok helt av på 80-tallet.

Det er bare en løselig teori, men kanskje var det nettopp fasinasjonen av dette blanke og skinnende som gjorde at trenden med de løse, forkrommede hjulbuelistene tok helt av på 80-tallet? For det gjorde de nemlig. I en periode fantes de på nesten alt av det som kunne trille og gå på hjul.

Selv har jeg et litt ambivalent forhold til dem. Bli med tilbake rundt 30 år i tid:

Jeg er bilmekaniker. Inne på verkstedgulvet står det en helt ny BMW 525. Lakkert i mørk grå antrasitt metallic og i "Shadow-line", det sistnevnte betyr at alle lister er lakkert i sort. En helt nydelig bil.

Hjulbuelistene fantes til de fleste biler. Her er de montert på en Audi.

Ved siden av den står jeg med batteri-drillen min i den ene hånden og ett sett forkrommede hjulbuelister under den andre. De listene skal på bilen. Jeg vegrer meg – dette blir ikke bra! De forkrommede "halvmånene" over hjulene blir det eneste som er forkrommet og de vil jo nesten se selvlysende ut på den mørke og elegante bilen. Men jeg har ikke noe valg. Det er omtrent med gråten i halsen jeg monterte dem.

Det ble virkelig ikke pent, men kunden var kjempefornøyd!

Hvem kjøpte dette?

Som mye annet tilbehør til bil, var ikke dette noe ungdommene kastet seg over. Der gikk det jo gjerne mer på å fjerne krom, ofte med mattsvart spraylakk på boks. Det handlet om å få ting til å se sporty og tøft ut. Krom var jo, som nevnt mer eksklusivt, elegant og sobert.

Dette var nok i første rekke tilbehøret for voksne menn med litt nyere familiebiler.

I fjor vraket vi 122.558 norske biler

Du får kjøpt disse forkrommede hjulbuelistene ennå.

Hvilke biler passet dette best til?

Dette ble ofte montert på nye, litt store og gjerne dyrere familiebiler som Opel Omega, Audi 100, Peugeot 505, BMW-er, Saab 9000, Volvo 700-serien og ikke minst de ulke Mercedes-modellene.

Mercedes var vel strengt tatt de som fant opp dette. De hadde dem på sine større modeller allerede på 60-tallet.

– Første turen endte med at kona brukte utestemmen inne...

Hva skulle det være godt for?

Det var vel en fiks idé om å få bilen til å se mer eksklusiv og dyrere ut enn det den strengt tatt var.

Jeg husker også at jeg monterte dette på en nyere Mercedes, hvor "fruen" kjøpte og fikk montert dette som en "gave" til mannen sin, etter at hun hadde vært litt uheldig og subbet borti en søyle i et parkeringshus. De skjulte akkurat skaden. Gubben fikk nok aldri vite om de ripene...

Les også: Nå fyller denne klassikeren 70 år

I USA er dette fortsatt et populært tilbehør. Her der de montert på en pickup.

Var det noen ulemper?

Ja. Som om hjulbuer ikke rustet nok fra før, hjalp det ikke akkurat med disse "fuktsamlerne" utenpå og med hullene som ble borret i falsen for å feste dette.

Noen luringer snudde det også til noe "positivt" – da det de også kunne brukes til å skjule begynnende rustangrep på hjulbuene.

Har dette noe for seg i dag?

Du får faktisk kjøpt de dem dag i dag til flere biler. Særlig amerikanske. Over there har de jo alltid vært glad i det som skinner og blinker i sola. Men det finnes også til en del europeiske modeller fortsatt.

Men det er nok ikke noen storselgere lenger. Trenden forsvant like fort som den dukket opp her hjemme. Heldigvis vil nok mange av oss si. Det er helt greit at en bil har litt krom, men da bør det være originalt.

Les også: Dette var noe av det grommeste du kunne ha i bilen

Video: Se denne fantastiske Porsche-videoen