–Vi er innstilt på at det i dag kommer beskjed om fortsatt shut down i alle ledd for å begrense smitten. Og dette kan bli katastrofalt for virksomhet og næringslivet i Trysil, sier ordfører Erik Sletten til TV 2.

Bydga hans blir spesielt hardt rammet av korona-krisen.

Vanligvis tidobles befolkningen i Trysil fra 6.600 til over 60.000 innbyggere i påskeukene. Og totalforbruket de tilreisende tilfører bygda er beregnet til rundt 1,2 milliarder kroner.

Ordføreren skildrer en vanskelig situasjon for mange at de som jobber i området.

– Tilsammen har vi 3.500 sysselsatte i reiselivet, og mye er sesongbasert. Allerede er 1.389 personer permittert. Det nærmer seg 40 prosent, sier ordføreren.

Hele bygda er rammet og fortsatt shut down til over påske vil bli svær alvorlig for næringslivet. Spesielt rammer det turistbedriftene, alpinanleggene, hotellene og de som leier ut hytter.

Trysil-ordfører Erik Sletten jobber på spreng for å forberede Trysil på en shut down helt til over påske. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

– For mange er omsetningen de 5-6 ukene i påsken mye av det de skal leve av fram til høsten. Turistbedriftene må betale husleier, forsikringer, finanskostnader og så videre. Vi snakker om en akutt situasjon for mange. Også handelsnæringen og dagligvarehandelen rammes veldig hardt. De taper en kjempeomsetning de har beregnet, sier Sletten.

Han er spent på hva slags tiltak regjeringen kommer med dersom det besluttes fortsatt nedstengning til over påske.