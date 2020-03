Gled noen med en saftig og høy bløtkake

3Her er en av Bent Stiansen sine favoritt-kaker. Denne oppskriften er til 8 personer og forberedelsen starter med hell en dag før kaken skal nytes.

Bringebærbløtkake med vaniljekrem og ristede hasselnøtter:

Forberedelser: Stek gjerne sukkerbrødet en til to dager før. Sukkerbrød kan med hell fryses. Lag grunnkremen til vaniljekremen dagen i forveien. Hasselnøttflakene kan stekes en til to dager før.

Sukkerbrød:

4 egg

Like mye sukker som egg i antall dl

Like mye finbakstmel som egg i antall dl

1 ts bakepulver

Varm ovnen til 165 grader varmluft. Knekk eggene og mål dem opp et desilitermål. Hell dem i en piskebolle. Mål opp like mye sukker som egg i antall desiliter. Pisk til eggedosis. Mål opp like mye finbakstmel i antall desiliter som egg. Sikt melet i eggedosisen sammen med bakepulver. Vend melet forsiktig inn i eggedosisen. Smør en springform på 24 cm. i diameter med smør, og mel langs de smurte kantene. Ha i sukkerbrødrøren og stek kaken ved 165 grader i 45 minutter. Tas ut av formen og vendes på en rist. Ta av springformen og avkjøl sukkerbrødet.

Vaniljekrem:

5 dl melk

1 vaniljestang

100 g sukker

4 eggeplommer

35 g maisennastivelse

3 plater gelatin

3 dl kremfløte

Kok opp 4 dl melk med sukker og en delt og utskrapet vaniljestang (frøene brukes selvsagt også). Ha eggeplommer med maisennastivelse og 1 dl melk i en bolle og rør godt om slik at maisennastivelsen blander seg godt inn i melken og eggeplommene. Spe den kokende vaniljemelken over eggeblandingen og rør godt om. Hell røren tilbake i kjelen og kok opp under kraftig omrøring. Kok til kremen tykner og blir en deilig gul vaniljekrem. Kremen presses gjennom en sil. Legg gelatinplaten i kaldt vann i tre minutter. Klem ut vannet og bland gelatinplatene med den varme vaniljekremen. Dekk vaniljekremen med plastfolie og sett kaldt, gjerne over natten i kjøleskap. Vaniljekremen må være helt kald før den blandes med pisket kremfløte. Når kaken skal monteres piskes vaniljekremen smidig med mikser. Kremfløte piskes til lett pisket krem og tilsettes vaniljekremen. Pisk godt sammen til en tykk krem.