Den siste uken har flere langrennsløpere registrert ekstreme langturer på treningsappen Strava.

Lørdag skapte landslagsløper Hans Christer Holund overskrifter da han gikk hele 204 kilometer på ski i Nordmarka.

Langløper og kamerat Joar Thele var på samme ærend. Planen var å gå 150 kilometer, noe han trodde også var Holunds plan etter å ha møttes under turen.

Men en snedig manøver gjorde at Holund sikret seg fem ekstra mil i banken.

– Han gikk mot bilen, men var en skikkelig luring og hentet hodelykt, spiste litt ekstra og gikk 50 kilometer til, ler Thele.

– Da satte han standarden, og det var det som ble det ultimate, fortsetter 26-åringen.

Hans Christer Holunds ekstreme langtur, med en snittfart på rundt 18 kilometer i timen. FOTO: Skjermdump Strava.

Bonus i sikte

Flere langrennsløpere har nemlig startet en ekstrem konkurranse i kjølvannet av koronakrisen og avlyste løp på slutten av sesongen.

Innad i Theles lag, Team Ragde Eiendom, er det lovet en bonus til løperen som loggfører flest kilometer på ski eller rulleski innen 1. april.

Holund slang seg på lagets konkurranse, forteller Thele.

Etter landslagsløperens stunt lørdag, satte noen på laget seg ned og regnet seg frem til at det var mulig å gå 320 kilometer i Nordmarka på et døgn. Da ble et ekstra element lagt til konkurransen – bonus til dem som klarer å gå så langt.

16 000 kalorier

Lagets sjef, Anders Aukland, var rask ved å invitere Thele med på en langtur. Målet var å slå Holunds 204 kilometer, mens drømmen var å nå 320 kilometer. Det klarte duoen etter å ha startet klokken halv seks om morgenen. De var ferdige like over midnatt.

Thele og Auklands langtur. Også de gikk i en snittfart på rundt 18 kilometer i timen. NB! Strava regner ikke med pausene. Skjermdump: Strava.

Inkludert pauser varte turen til Thele og Aukland i 19 timer. Ifølge Theles Strava-konto gikk de med en snittfart på rundt 18 kilometer i timen, og forbrente nesten 16 000 kalorier.

– Det gjaldt å sette seg delmål. Da vi begynte å nærme oss 200 kilometer, så jeg at dette kunne gå, sier Thele.

– Gikk som zombier

Ifølge ham er oppskriften å få i seg nok vann og drikke, i tillegg til å holde et jevnt tempo. Ved rundt 230 kilometer begynte sekkene å bli tomme. Da gikk duoen en tur ned til bilen for å hente påfyll og hodelykter.

– Da hadde vi litt over 90 kilometer, rundt et Vasalopp igjen. Det var hardt å komme i gang da, men da vi kom inn i rytmen, gikk det greit. Men de siste timene sa vi ikke så mye. Da gikk vi som zombier bare for å holde rytmen. Det gikk på autopilot, beskriver han.

Dagen derpå har kraftanstrengelsen satt sine spor.

– Kroppen har vært bedre. Det var en lang og seig dag, ler Thele.

Nå venter han i spenning på Holunds svar.

– Jeg er spent på hva han finner på. Han skal gå langt for å slå dette. Vi får se: Kanskje i år eller neste år at det blir noen sprell fra hans side.