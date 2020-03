Den nye loven gjelder drap begått etter 1. juli i år. Samtidig som han signerte loven mandag, omgjorde demokraten Polis tre dødsdommer til livstids fengsel, melder NBC.

– Dette gjøres vanligvis for å gjenspeile en grunnleggende endring hos den dømte. Grunnen til at jeg gjør om dommene for disse tre avskyelige og skyldige personene, er at det er i tråd med avskaffelsen av dødsstraff, sier guvernøren.

Han vet at ikke alle innbyggerne støtter den nye loven.

– Selv om jeg forstår at enkelte ofre er enige i denne avgjørelsen mens andre ikke er det, så håper jeg den gir dem klarhet og sikkerhet når de går videre i livet, sier han.

Den siste henrettelsen i Colorado fant sted i 1997. Da Gary Lee Davis fikk giftsprøyten ble han den eneste som er henrettet i delstaten siden USAs høyesterett opphevet forbudet mot dødsstraff i 1976.

To år før det stemte 61 prosent av Colorados innbyggere for å innføre dødsstraff etter at en høyesterettsdom i 1972 i praksis avskaffet straffeformen. Delstaten avskaffet også dødsstraff i en kort periode mellom 1897 og 1901.