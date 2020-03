Viderefører strenge tiltak til over påske

– Når vi er innendørs på en arbeidsplass så bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.

Høie sier videre at vi må holde ut og at de neste ukene vil gi mer kunnskap om hva slags tiltak som virker.

– Vi viderefører de enkle, men viktige tiltakene som er lett å følge for alle. Vaske hendene, hoste i albuen og holde avstand. Vi viderefører også de tøffe tiltakene. Vi opprettholder stenging av skoler og universiteter, og vi opprettholder regler om karantene og isolasjon.

Utfordring

Helseministeren sier at målet er at hver koronasmittet skal smitte maks én annen person.



Det er særlig tiltaket som gjelder stenging av skoler og barnehager som har vært en utfordring for myndighetene, innrømmer Bent Høie.

Det er barn som har skolen og barnehagen som et viktig fristed. Derfor er dette et av de vanskeligste tiltakene, og vi vil vurdere dette tiltaket. Men frem til påske vil skoler og barnehager holde stengt. En skal være trygg på at regjeringen er ekstremt opptatt av dette forholdet, sier Høie.



Hytteforbud opprettholdes

I en pressemelding opplyses det om at også hytteforbudet opprettholdes, og det vil vare gjennom påsken.

– Skaff dere noen gode spill. Lat som dere er på hytta, men bli hjemme, sier Solberg.

Camilla Stoltenberg i FHI sier at alt tyder på at tiltakene samlet sett er effektive.

– Vi vet ikke hvor effektive de er, men at det er helt nødvendig med tiltak, det er vi helt sikker på.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at de er helt avhengig av at folk bidrar, slik at vi raskest mulig kan komme tilbake til hverdagen.

– Det er vanskelig å forutse hvordan dette utvikler seg. Vi er avhengig av at folk gjennomfører denne solidaritetsdugnaden vi har snakket om. Håpet er at vi kan få noen endringer over påske, og vil komme med budskapet i god tid, sier han.

HELSETOPPER: Bjørn Guldvog, helsedirektor, og FHI-direktør, Camilla Stoltenberg. Foto: Foto: TV 2

Vil vare i måneder

Eksperter tror ikke det er mulig å stoppe koronaepidemien, noe som kan bety at vi kommer til å måtte leve med strenge tiltak i flere måneder framover.

Ut fra et smittevernfaglig ståsted ser FHI for seg at de sterke virkemidlene vil vare i noen måneder framover, før de gradvis slippes opp, sier områdedirektør for smittevern Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til forskning.no.

– Vi tror ikke det er mulig å stoppe epidemien, sier Bukholm.

Men når andelen smittede i befolkningen kommer over et visst nivå, vil noen av tiltakene ikke lenger ha effekt.

– Som karantenetiltakene, eller å teste folk med milde symptomer, sier smitteverndirektøren.

Saken oppdateres!