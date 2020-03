Nå som skolene er stengt og leksehjelp og fritidsaktiviteter faller bort, blir mange av disse tjenestene nettbaserte. Dette kan gjøre det lettere for kriminelle å få kontakt med barn.

Politioverbetjent Hanne Andreassen ved Kripos sier man aldri kan vite om en fremmed person har gode intensjoner, og at de derfor fraråder en-til-en kontakt uten en forelder eller foresatt.

Når leksehjelp over nettet nå har økt, ønsker Andreassen å gjøre folk oppmerksom på at dette kan være risiko.

– Vi vet at de bruker internett for å få kontakt med barn, og da er det viktig at foreldre følger med og ikke tenker at dette er helt ufarlig. I mange tilfeller er det helt greit, men det kan også være at det ikke er greit, sier politioverbetjenten.

Klare råd til foreldre

Andreassen sier at de ikke har fått konkrete saker knyttet til dette, men vil advare foreldre på forhånd, for å forebygge at dette skjer.

– Vi er veldig opptatt av å se på hvordan dette påvirker kriminaliteten. Vi håper at vi forhindrer at dette kan skje ved å være tidlig ute. Det viktigste er å forebygge, sier Andreassen.

Hennes råd til foreldre er klare.

Hanne Andreassen, politioverbetjent Kripos

– I en slik kontakt er det bra med undervisning for flere barn samtidig, og en voksen bør være til stede. Følg med på kontakten. De som virkelig ønsker å hjelpe, vil syns det er helt uproblematisk at en voksen er tilstede. Det er supert med hjelp som ikke krever at man har direkte kontakt, for eksempel opptak.

Hun oppfordrer også alle foreldre til å snakke med barna om kontakt via internett.

– Alle vi voksne kan bli flinkere til å være involvert i nettbruken til barna, spesielt når det er kontakt med folk man ikke kjenner fra før. Snakk med barna om at alle ikke alltid er snille, og at de helst ikke skal dele informasjon som kan fortelle hvem du er, som for eksempel navn, skole og alder.

Kan ikke kreve vandelsattest

Som forelder kan man ikke kreve å få se en vandelsattest fra en som tilbyr leksehjelp. Det kan gjøre det mer utfordrende å vite om personen er egnet til å jobbe med barn.

– En vandelsattest skal utstedes fra politiet. Ikke hvem som helst kan kreve å få se en slik attest. Det blir vanskelig å få til, så det viktigste er at foreldre følger med, er involvert og stiller spørsmål. Dette er viktig å ha med seg ellers og, ikke bare nå under Koronapandemien, sier Andreassen.