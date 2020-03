Endrer skatteregler på grunn av koronaviruset

– Vi ser på hvordan vi kan lempe på våre ordninger for at det skal bli en håndterbar situasjon for store deler av næringslivet. Da har vi særlig sett på bruken av tvangsmulkt knyttet til ulike rapporteringsplikter, sier skattedirektør Hans Christian Holte til TV 2.

Blant annet erkjenner Skatteetaten at det kan bli vanskelig for mange virksomheter å levere skattemeldingen i tide.

– Tvangsmulkt ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap, er midlertidig stoppet. Dette gjør vi fordi vi erkjenner at mange virksomheter er i en krevende situasjon, sier Holte.

Skattemelding

Innleveringsfristen for skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. Selv om ordningen med tvangsmulkt ved for sen levering er midlertidig stoppet, understreker skattedirektøren at det er viktig å levere skattemeldingen så fort som mulig.

– Dette er for at skatten din skal bli riktig, og for at det ikke blir et altfor stort opprydningsarbeid i etterkant, sier Holte.

Det er ingen endring i reglene for levering av skattemeldingen for privatpersoner, men Holte minner om at det er enkelt å forlenge fristen om man trenger det.

– De som av ulike grunner sliter med å levere skattemeldingen innen fristen, kan gå inn på våre nettsider og enkelt få en måneds utsettelse.

Mva-melding

Skatteetaten opplyser at også tvangsmulkt ved for sen levering av mva-meldingen – som leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret – er midlertidig stoppet.

Skatteetaten vil altså ikke sanksjonere dersom mva-meldingen leveres for sent. Ordningen er midlertidig og gjelder for meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).

Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for de som leverer en gang i året, årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

– Selv om vi nå stopper tvangsmulkt, oppfordrer vi likevel virksomheter til å levere mva-meldingen så snart de får anledning, sier Holte.

A-melding

For noen dager siden kunngjorde Skatteetaten at de også stopper automatisk tvangsmulkt for alle arbeidsgivere og andre som leverer a-melding etter fristen. A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes lønn, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.