Oslo Børs har svingt voldsomt de siste ukene. Tirsdag åpnet hovedindeksen med en oppgang på over fem prosent.

Etter noen minutters handel hadde hovedindeksen steget med rundt fire prosent.

Ifølge Nordnet-analytiker Roger Berntsen er årsaken blant annet positive impulser fra Asia og høyere oljepriser.

– De asiatiske børsene, målt gjennom S&P Asia 50-indeksen, endte opp 6,2 prosent i natt. FEDs «ubegrensede» obligasjonsprogram ga positive utslag på børsene i Asia i natt. Det er naturlig å anta at denne stemningen vil videreføres til Europa-børsene i dag, i alle fall i åpningsminuttene, skriver Berntsen.

– Oljeprisen, som er alfa og omega for mange selskaper på Oslo Børs, samt norsk økonomi, har gjort et byks i natt. Aktørene i oljemarkedet tror at FEDs ekstreme tiltak, samt USAs snarlige krisepakke vil gi høyere oljepris, skriver Berntsen.

På mandag falt Oslo Børs med nesten fem prosent.