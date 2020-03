Nordmenn har mest tillit til NRK1 og TV 2

Færre har tillit til Facebook

Færrest har svært høy eller ganske høy tillit til nyhetene fra Document.no og Facebook, ifølge undersøkelsen.

For begge aktørene svarer fire prosent at de har svært høy eller ganske høy tillit til deres nyheter. Facebook har størst andel som svarer at de har svært eller ganske lav tillit til nyhetene fra/på plattformen (62 prosent).

– Det store bildet viser at nordmenn har stor tillit til de redaktørstyrte mediene, og dette er viktig for at mediene skal kunne fylle sin viktige samfunnsrolle, sier Velsand.

Utvikling i befolkningens tillit til nyheter fra ulike medier fra mars 2019 til mars 2020