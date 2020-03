I en børsmelding tirsdag morgen opplyser Norwegian at har oppfylt kravet for de første 300 millioner kroner i garanti fra den norske staten.

Torsdag annonserte regjeringen en garantipakke på seks milliarder kroner til flybransjen, for å hjelpe dem gjennom koronakrisen. Halvparten av dette kan gå til Norwegian.

Den første delen av krisepakken er et lån på 300 millioner kroner. Et krav fra staten var at Norwegian fant banker som kunne garantere for ti prosent av lånet, mens staten garanterte for resterende 90 prosent.

I børsmeldingen tirsdag skriver Norwegian at de har funnet to nordiske banker som oppfyller dette kravet.

– Norwegian er glade for å annonsere at to nordiske banker har blitt godkjent for å stille garanti for de nødvendige ti prosentene av 300 millioner kroner. Norwegian sikrer det nødvendige rom for å jobbe mot videre garantier fra den norske regjeringen, skriver Norwegian.

Lånet til Norwegian skal deles ut gjennom tre faser. Norwegian vil nå jobbe mot å oppfylle kravene for de neste delene.