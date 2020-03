Å minimere risikoen for smitte har blitt svært viktig i den situasjonen vi er oppe i nå. Vi blir oppfordret om å holde avstand til andre når vi forlater hjemmet – og håndvask og generell renslighet er viktigere enn noen gang.

Det kan også være lurt å gjøre noen tiltak i egen bil for å unngå korona-smitte.

I bilen er det mange harde kontaktflater som viruset kan sette seg på. Ut fra den informasjonen som foreligger nå, kan viruset antagelig overleve en stund på disse flatene. Nøyaktig hvor lenge, er usikkert.

Dermed risikerer du at bilen kan bidra til å videreføre smitte, hvis du ikke tar forholdsregler.

Bruke mikrofiberklut

– Er det flere som bruker bilen eller du bruker bildelingstjenester, er det ekstra viktig med rengjøring nå. Derfor er det lurt å ta en grundig vask inne i bilen sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Før du går i gang må du vaske hendene dine grundig. Til interiørvasken kan du fint bruke en mikrofiberklut med vann og såpe.

– Vårt råd er at du bretter kluten mellom hver overflate du vasker. Du bør unngå å dyppe kluten i bøtta for å fukte kluten på nytt, men heller ta en ny mikrofiberklut for å ta de overflatene som gjenstår, rådgir Sødal, i en pressemelding.

Å skifte friskluftfilteret i bilen er heller ikke dumt. Det stopper mange bakterier fra å komme inn i bilen.

Vask hendene med en gang du kommer hjem

Noen deler er det svært viktig at du vasker grundig. Det gjelder spesielt det du nødvendigvis må berøre når du kjører bil.



Det aller viktigste her er ratt, girspak, knapper og brytere. Men også infotainmentskjermen som nå finnes i de aller fleste biler. Denne må trykkes på for å bruke mange av bilens funksjoner, dermed kan den også spre smitte.

Husk også dørhåndtak både utvendig og innvendig, også disse bør vaskes.

– Husk at skikkelig håndvask er effektivt, så vask hendene grundig med såpe med en gang du kommer hjem etter bilturen, avslutter Sødal.

Flere tips og råd: Har du ikke mikrofiberklut kan du bruke vanlig vaskeklut. Husk bare å bruke flere kluter!

Har du våtservietter for interiørvask kan du bruke dem, men bruk en våtserviett per flate du vasker.

Ikke bruk antibac på interiøret siden spritprodukter kan ødelegge interiøret.

Bruk gjerne egne våtservietter som er spesiallaget for bruk på digitale produkter for å tørke over informasjonsskjermen i bilen.

Ha engangshansker tilgjengelig i bilen for å bruke på hurtigladestasjoner og drivstoffpumper.

Det er også nyttig å ha antibac i bilen for å rengjøre hendene mens du er på farten.

Har du vært på butikken eller lignende, bruk antibac før du åpner bildøren.

Vask også av bilnøkkelen med antibac eller lignende før du henger den i nøkkelskapet hjemme.

