– Folk må være forberedt på strenge tiltak fremover

De opprinnelige karantenetiltakene varer frem til torsdag. Mandag sa helseminister Bent Høie at det vil komme nye tiltak, tidsplaner og eventuelle endringer i tiltakene.

– Nå er vi i en situasjon der vi satte inn veldig strenge tiltak 12. mars. Vi vet av det er for tidlig å se effekten av dem nå, for det går gjerne opp mot 14 dager før en blir så syk at en må på sykehus, sier han til TV 2.

Derfor er det behov for mer tid for å se effekten av tiltakene, sier helseministeren.

– Dermed er det også vanskelig å si nå, når toppen kommer, men det kommer også vurderinger av det senere i dag, sier han til TV 2 tirsdag morgen.

Hvor lenge dagens tiltak, som blant annet innebærer stengte skoler og barnehager i hele landet, vil vare, vil ikke Høie si noe nærmere om.

– Som jeg har sagt hele veien, er det slik at folk må være forberedt på strenge tiltak – også etter 26. mars. Men det kommer vi altså tilbake til i dag, konstaterer han.

Skal diskuteres

Mandag ga byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, tydelig uttrykk for at skoler og barnehager vil forbli stengt i hovedstaden. Høie sier til TV 2 at han forstår at byrådslederens råd til regjeringen, er å videreføre strenge tiltak.

– Det er det som blir diskusjonen. Folk må som sagt være forberedt på at det også blir strenge tiltak etter 26. mars, rett og slett fordi vi har behov for å vite at tiltakene vi har satt inn virkelig gir resultater. Det er litt for tidlig å si i dag, sier han.

– Betyr det at vi kan belage oss på at skoler og barnehager blir stengt til over påske?

– Det får vi komme tilbake til senere i dag, sier helseministeren.

Avhengige av mer data

Høie understreker viktigheten av at alle holder fast ved rådene fra Helsedirektoratet, uansett hva som blir regjeringens konklusjon tirsdag.

Direktoratets råd gjelder uavhengig av regjeringens tiltak.

– Hold avstand, vask hender, men også å holde ut med karanteneregler og isolasjon, det er utrolig viktig, sier han.

– Kan du si noe om hvor vi står i denne pandemien i Norge i dag?

– Vi får også en vurdering av det senere i dag, men her er vi avhengige av enda mer data og erfaring fra Norge, sier han, og fortsetter:

– Vi så noen lyspunkt i går. Det er for tidlig å senke skuldrene, men Norge er et av landene som har satt inn veldig klare tiltak. Vi ser at den sosiale kontakten mellom folk har gått veldig kraftig ned, og det er grunn til å tro at det også gjør at smitten mellom folk går ned.