Operasjonsleder Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt sier til TV 2 at det er for tidlig å si hva som har skjedd. Han forteller at selve voldshendelsen skjedde klokken 05.50.

– Vi fikk en diffus melding om merkelig adferd fra noen vitner i nabolaget, så vi dro dit for å undersøke et forhold som vi ikke visste hva var, sier han.

En kvinne i 20-årene ble pågrepet på stedet. Løvseth forteller at hun er registrert i politiets registre fra tidligere.

Etter at kvinnen ble pågrepet, kom politiet over en mann som nå er fraktet til sykehus.

– Jeg kan ikke si noe nå om hvordan han er skadd, eller med hva, men det dreier seg om kritisk til livstruende skader, sier Løvseth til TV 2.

Voldshendelsen skjedde i en boligblokk.

– Pågripelsen skjedde utendørs, men selve handlingen har skjedd innendørs, slik det ser ut nå, sier operasjonslederen til TV 2.

