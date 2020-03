I 03-tiden natt til tirsdag fikk Oslo-politiet inn melding om en brann i Gunnar Schjelderups vei i Oslo.

Fire personer er sendt til legevakt for å sjekkes ut for røykskader i brannen som politiet mistenker var påsatt.

Som følge av et felles varslingsanlegg evakuerte en god andel beboere seg selv.

– Det er snakk om 3-400 mennesker, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til TV 2.

En person er pågrepet, mistenkt for å stå bak brannen.

– Vår mistanke ble fattet ettersom det ikke var noen naturlig grunn til at det skulle brenne her. I tillegg hadde en vekter på Storosenteret tidligere bortvist en kar fra et garasjeanlegg, da han forsøkte å tenne på et rør. Vi ble varslet, og fikk en del gode bilder av vedkommene. Vi fant vedkommende ikke langt unna åstedet.

Personen hadde på seg flere brev som tilhørte postkasser i oppgangen på adressen hvor det brant.

Brannvesen jobber i 05.30-tiden fortsatt på stedet. Ifølge Engeseth er en av oppgangene på adressen spesielt rammet av røyken fra brannen.