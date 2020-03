Musikerne Kanye West og Taylor Swift har vært i offentlig krangel og munnhuggeri siden 2016, da førstnevnte slapp albumet «Life of Pablo», der Swift ble beskrevet på grovt vis i et par strofer på låten «Famous».

Swift har hevdet at hun aldri ga rapperen tillatelse til å beskrive henne som «bitch» på låten, men har erkjent at de hadde hatt en telefonsamtale om en annen strofe i låten, som omhandler om at han kommer til å ha sex med henne.

«Jeg tror at jeg og Taylor kanskje kommer til å ha sex. Jeg gjorde den b*tchen berømt», rapper han.

Nytt klipp

Videre la Wests kone, Kim Kardashian West ut deler av telefonsamtalen på nett, som tilsynelatende viste at musikeren sa at omtalen i låta var grei. Swift gikk da ut og kalte det et karakterdrap, og at klippet ikke var autentisk.

Nå er det som skal være hele samtalen lekket på nett, skriver Consequence of Sound. Det 25 minutter lange klippet støtter ifølge nettavisen opp mot Swifts historie om at hun aldri diskuterte omtalen av seg selv som «bitch» i låten.

– Istedenfor å svare de som spør hvordan jeg føler om at klippet som ble lekket, som beviser at jeg fortalte sannheten hele tiden om den samtalen, den som var ulovlig tatt opp, redigert og manipulert for å gjøre meg til syndebukk, og satte meg, familien min og fansen gjennom et fire års helvete, sveip opp, for å se hva som virkelig betyr noe, skriver sangeren på Instagram mandag, med referanse til donasjoner til Verdens Helseorganisasjon og Feeding America.

Opphav i 2009

Kanye West har ikke kommentert klippet som er lekket.

I 2009, da Swift var i starten av sin musikkarriere, stormen rapperen opp på scenen da hun mottok en pris under MTV Video Awards. Han var ikke fornøyd med at hun vant prisen, og uttalte da at han «skulle la henne snakke ferdig», men at han bare måtte si at det var Beyoncé som skulle ha vunnet.