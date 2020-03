– Vi skal vinne denne krigen, sa Trump på en pressekonferanse like før midnatt mandag, norsk tid.

Samtidig fortalte presidenten at han ikke tror de føderale retningslinjene om sosial distansering og isolasjon vil vare veldig lenge.

Anslår tre-fire måneder

– Vi ser ikke på måneder, det kan jeg si nå. Vi kommer til å åpne opp landet, sier Trump.

Ifølge CNN ønsket ikke presidenten å sette et eksakt tidspunkt, men nevnte ved flere anledninger at det ikke ville overstige tre til fire måneder.

I etterkant av pressebriefen ble Trump konfrontert med hvorvidt noen av legene i den føderale ekspertgruppen som arbeider med viruset støttet å lette på restriksjonene.

– De støtter det ikke, men vi snakker sammen, og jeg tror de er ok med det, og jeg er ok med det, sier Trump.

Under pressekonferansen opplyste visepresident Mike Pence at det er gjennomført 313.000 tester så langt i USA, og 41.000 har fått påvist koronavirussmitte.

Krisepakke mislykkes

Tidligere på kvelden ble det kjent at Senatet ikke lyktes mandag med nok et forsøk på å vedta en redningspakke på bortimot 2.000 milliarder dollar for amerikansk økonomi.

Senatet er sterkt splittet med republikanerne på den ene siden og demokratene på den andre. Nå fører den sterke splittelsen til store problemer med å få vedtatt en økonomisk krisepakke som skal holde amerikansk økonomi gående under koronapandemien.

Søndag nektet demokratene å støtte et forslag utarbeidet av republikanerne, og det samme skjedde mandag.

Bevilgningen skal både gi støtte til selskaper som risikerer å gå over ende som følge av koronapandemien, og gi utbetalinger til personer som plutselig står uten arbeid, men de to fløyene er sterkt uenige i profilen på redningspakken.

Alternativt forslag

Demokraten Nancy Pelosi, som er speaker i Representantenes hus, sa mandag at demokratene kommer til å legge fram sitt eget forslag. Hun kritiserer samtidig republikanerne for å sette selskapene først, ikke arbeidere og amerikanske familier.

Ifølge demokratene kommer planen til å pumpe hundrevis av milliarder dollar inn i amerikanske selskaper uten at det stilles betingelser om at selskapene beholder de ansatte.

De er også kritiske til at selskapene vil kunne bruke skattebetalernes penger til å kjøpe tilbake aksjer eller øke toppledelsens lønninger.