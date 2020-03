Forrige uke fikk en gjeng amerikanske studenter massiv internasjonal oppmerksomhet, da de trosset restriksjonene og dro på den årlige «spring break» i USA.

Blant annet ble barene på det populære ferieparadiset Miami stengt. Det stoppet ikke studentene.

– Hvis jeg får korona, så får jeg korona. Til syvende og sist kommer jeg ikke til å la det stoppe meg fra å feste. Vi har planlagt denne turen i flere måneder, og vi er bare her for å ha det gøy. Det som skjer det skjer. Det er synd at barene er stengt, men vi finner alternative måter på å ha det gøy, sa en av studentene til CBS News forrige uke.

Nå er fem av de som reiste på tur smittet, skriver samme kanal mandag kveld, norsk tid.

Det er ikke kjent om det er personene i intervjuet som ble smittet.

Ble smittet

Minst fem studenter fra Tampa University har testet positivt for viruset etter å ha reist på «spring break», skriver CBS news.

Det er universitetet selv som skriver det på Twitter.

– Universitetet har blitt informert om at fem studenter som har reist og vært med andre studenter har testet positivt for covid-19. Vi ønsker våre studenter og andre involverte god bedring, skriver universitet på Twitter.

– Ødelegger ferien

På en pressekonferanse tirsdag forrige uke beordret guvernøren i Florida, Ron DeSantis, at alle nattklubber og barer skulle stenge i 30 dager.

De amerikanske ungdommene sa imidlertid at myndighetene overdriver.

– Det ødelegger virkelig ferien min. Hva annet er det å gjøre bortsett fra å gå på bar og på stranden? Også stenger de alt. Jeg mener de blåser det ut av proporsjoner, og at de gjør alt for mye, sa en 21 år gammel student til kanalen forrige uke.

21-åringen sier at hun og vennegjengen hadde planlagt turen i mange måneder, og at hun akkurat har fylt 21 år, som er aldersgrensen for å drikke alkohol i USA.

– Det var lenge usikkert om vi kunne dra, men nå er vi her. Jeg fylte akkurat 21 år, så jeg er her for å feste. Det er ganske skuffende at alt stenger, men vi må bare gjøre det beste ut det. Nå prøver vi bare å bli fulle før alt stenger, sa hun til kanalen.

Gått viralt

Intervjuene med de amerikanske ungdommene har fått mye oppmerksomhet, og på under et døgn ble intervjuet sett over 17 millioner ganger på CBS News sin Twitter-profil.

Flere har også reagert kraftig på det ungdommene sier.

«Våre besteforeldre ble bedt om å dra ut i krigen, disse ungdommene ble bedt om å holde seg hjemme på sofaen, og de klarte ikke en gang det», skriver den tidligere amerikanske hockeyspilleren Chris Nilan på Twitter.