– Vi skal slå koronaviruset, og vi skal slå det sammen. Derfor ber jeg dere, i denne nasjonale krisen, om å bli hjemme, sa Johnson i sin tale til nasjonen mandag kveld.

Dette er en ny linje fra Johnson, som har vært forsiktig med å innføre restriksjoner.

Ikke lov å være flere enn to

De siste dagene har derimot smittekurven i Storbritannia steget kraftig, og nå tar statsministeren tøffere verktøy i bruk for å unngå at helsevesenet i landet overbelastes.

– Koronaviruset er den største trusselen dette landet har sett på tiår, og vårt land er ikke alene. Over hele verden ser vi de enorme konsekvensene av denne skjulte drapsmannen, sa Johnson.

Nå forbyr britiske myndigheter samlinger med mer enn to personer og stenger butikker med ikke-nødvendige varer.

Han kom samtidig med en liste over akseptable grunner til å forlate hjemmet sitt. Folk kan blant annet gå ut for å handle nødvendige varer, gå til legen eller gjøre en form for treningsaktivitet om dagen.

260.000 dødsfall

Da koronaviruset først ble påvist i England, valgte myndighetene å ikke innføre strenge restriksjoner, og skoler og barnehager har siden vært åpne.

Innledningsvis var Storbritannias strategi at viruset skulle få spre seg i fritt i landet, slik at de etter hvert ville bygge en kollektiv immunitet i befolkningen.

Men en forskningsrapport gjennomført av Imperial College i London anslo at dette ville føre til 260.000 dødsfall.

Det har tvunget statsministeren til å skifte kurs, og Johnson sier i talen at de frykter helsevesenet vil kollapse om smitten ikke begrenses.

– Uten noen tiltak, finnes det ikke et helsevesen på planeten som kan håndtere belastningen. Det vil ikke være nok ventilatorer, nok intensivplasser, nok leger, eller nok sykepleiere, sa han.

6,650 personer har fått påvist smitte i Storbritannia, og 350 mennesker har dødd med viruset. Totalt har mynidghetene testet 83,945 personer.