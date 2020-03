TV 2 får opplyst at Olympiatoppen igjen vil bli stengt for Norges beste utøvere fra og med tirsdag morgen.

Det skjer altså bare dager etter at bydelslegen i Nordre Aker og smittevernoverlegen i Oslo hadde gitt grønt lys til en delvis gjenåpning av senteret for et utvalg av Norges største håp i Tokyo-OL.

Fikk kritikk i media

Helsedirektoratet har nå kommet på banen og bedt om at ingen skal kunne trene på Olympiatoppen.

– Det stemmer. Helsedirektoratet vurderte dette i dag, etter at praksisen først var godkjent av bydelsoverlegen i Bydel Nordre Aker i samråd med smittevernoverlegen i Oslo kommune. Helsedirektoratet kom til en annen konklusjon, og det respekterer vi og innordner oss. Fra i morgen trener ingen på Olympiatoppen, sier kommunikasjonssjef ved Olympiatoppen, Halvor Lea, til TV 2.

Olympiatoppen fikk kritikk fra enkelte medier og eksperter etter at de altså åpnet treningssenteret igjen forrige uke.

Dette til tross for at de fulgte strenge hygieneregler, blant annet ved at kun tre utøvere ville ha mulighet til å trene samtidig i treningssenteret i kjelleren, som er 750 kvm stort, og i Olympiahallen, på 710 kvm.

Coachene og sjefene i de ulike særforbundene hadde fått i oppgave å definere hvilke utøvere som burde få adgang til senteret, slik at de største medaljehåpene til OL i Tokyo fikk en mer optimal treningshverdag.

Mandag ettermiddag sa idrettspresident Berit Kjøll at hun ber idrettsstyret om å beslutte at Norge ikke skal sende utøvere til Tokyo-OL dersom lekene ikke utsettes.

IOC-medlem Dick Pound sa bare noen timer senere at sommerens OL vil bli utsatt, men dette er ennå ikke offisielt.