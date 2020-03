Norske idrettsstjerner skal hjelpe barn og unge med å trene

– Min eldste datter driver veldig aktivt med turn, og hun yngste driver med alt mulig. Men så er ikke jeg så god til å være trener, sier initiativtaker bak «Hele Norge trener», Christian Træland, til God morgen Norge.

Træland kom på ideen til «Hele Norge trener» etter at barnas aktivitetstilbud stengte som følge av koronautbruddet.

Viktig med rutiner

Træland befinner seg i en situasjon han tror mange andre også er i nå. Han har hjemmekontor, i tillegg til at barna er hjemme fra skolen.

– Nå er det bare litt over en uke gammelt det her, men rutiner er jo viktig, forteller Træland.

Han tok kontakt med Right to Play for å se om de, sammen med norske idrettsutøvere, kunne lage treningsprogram for barn.

Dette var noe daglig leder i Right To Play, Jimmy Vika, var veldig positiv til. Vika kjente seg godt igjen i Træland sin hjemmesituasjon for øyeblikket.

– Jeg har tre barn. En på syv år, en på ni år og en på tolv år. De driver med alt fra RG til håndball til hest, så det er klart at det er en utfordring å få barna i aktivitet, sier Jimmy Vika til God morgen Norge.

Takket ja med en gang

Vika forteller at de til vanlig jobber i utviklingsland, men at vi nå er i en situasjon hvor også norske barn trenger litt ekstra hjelp for å holde seg aktive.

Til vanlig jobber Right to Play med cirka 20 norske idrettsutøvere. En av dem er Henrik Ingebrigtsen. Ingebrigtsen takket ja med en gang han ble spurt om å være med på prosjektet.

– Når jeg får muligheten til å gi noe igjen, så gjør jeg gjerne det, sier Henrik Ingebrigtsen til God morgen Norge.

– Et snev av Gjert

Henrik Ingebrigtsen har laget et treningsprogram som passer for unge som driver med løping. Det består blant annet av bakkeintervaller.

Den kjente løperen sier at han har laget noen harde økter, men at det ikke er et like strengt opplegg som trener og far Gjert Ingebrigtsen lager.

– Jeg har holdt det litt mer folkelig enn det, men det er nok et snev av Gjert i det uansett, forteller Ingebrigtsen.

Han lager ikke bare et treningsprogram til barn og unge over hele landet. Ingebrigtsen, som har to barn selv, lærer for tiden datteren sin på tre år å sykle.