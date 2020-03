Fotball-EM er utsatt, og alt tyder på at de olympiske - og paralympiske lekene også blir utsatt i aller nærmeste fremtid.

Midt imellom de to gigantiske arrangementene på kalenderen ligger et annet gigantisk arrangement, Tour de France, som tilsynelatende holder seg helt rolig i båten.

Enn så lenge skal Tour de France fortsatt avholdes mellom 27.juni og 19. juli.

Det til tross for at sykkelsporten, i motsetning til mange andre idretter, flytter et stort antall mennesker og utstyr (og muligens også smitte) over store avstander hver eneste dag.

– De henger noen uker etter alle andre

TV 2 sendte tre spørsmål til arrangør A.S.O. mandag morgen: 1) er det aktuelt å utsette Touren, 2) er det aktuelt å avlyse, og 3) når vil en beslutning bli tatt.

Svaret var av den korte sorten:

– Vi beklager, men A.S.O. har ingen kommentar å gi angående den generelle situasjonen rundt koronaviruset, var svaret.

TV 2s svarte at vi ikke var ute etter en kommentar om «den generelle situasjonen», men i stedet en kommentar om den veldig spesifikke situasjonen rundt Tour de France, men den e-posten har ikke blitt besvart.

Mads Kaggestad rister på hodet av håndteringen.

– Lever de i sin egen verden?

– Ja, det har de gjort hele tiden. De henger etter. Gjennomføringen av Paris-Nice var et eksempel på det. De henger noen uker etter alle andre. Om to-tre uker vil de nok være ganske presset til å ta en beslutning. Lagene kommer også etter hvert til å gå til det steget og si at de ikke vil delta. Rytterne vil ikke være forberedt, og det er såpass stor forskjell i måten utøverne klarer å trene nå, sier TV 2s sykkelekspert, og påpeker:

– En viktig grunn til at man bør utsette OL, Tour de France og lignende er at utøverne presses til å trene utendørs når myndighetene vil at de bare skal være innendørs.

Fast bestemt på å arrangere som planlagt

De aller fleste sykkelritt i april, og mange også i mai, har allerede blitt avlyst eller utsatt - deriblant Tourens søsterritt i Italia, Giro d'Italia.

Flere ryttere og lag håper fortsatt å være tilbake i konkurranse allerede i slutten av mai/tidlig juni, men det scenarioet virker mer og mer usannsynlig for hver dag som går.

– Touren blir sannsynligvis utsatt - i beste fall. Det er stemning i feltet for å bare forskyve hele sesongen og holde på så langt man kan opp mot desember - om det er mulig, sier Kaggestad.

En rapport i franske Le Parisien mandag ettermiddag skriver at A.S.O. er fast bestemt på å avholde Touren i juni/juli, og at de vurderer å droppe reklame-caravanen og ansamlinger ved startbyene.

Kaggestad mener arrangøren må bestemme seg i løpet av neste måned.

– Det er en fortvilende situasjon for rytterne. I slutten av april må man senest ha tatt en beslutning.