Det er vel dokumentert at tilstanden anosmi, som betyr at pasienten har manglende eller sterkt nedsatt luktesans, knyttes til virusinfeksjoner.

ENT UK, som er organisasjonen for britiske spesialister innen øre,- nese- og halsmedisin, skriver i en uttalelse at det også er bevist at mange pasienter som er smittet av covid-19 opplever svekket luktesans.

I Tyskland rapporteres det at mer enn to av tre smittede har anosmi. Blant smittede i Sør-Korea hadde 30 prosent av pasientene svekket luktesans som et dominerende symptom i tilfeller hvor de ellers har svake symptomer på sykdommen.

Mulig sykdomstegn

ENT UK mener at tap av luktesans kan være et symptom på at man er smittet av covid-19 selv om man har få andre sykdomstegn. Foreningen tar til orde for at folk som merker en slik endring, isolerer seg i en uke for å begrense spredningen av viruset.

– Vi ønsker å øke bevisstheten om at dette er tegn på infeksjon og at alle som mister luktesans og smakssans bør isolere seg, forklarer professor Claire Hopkins i British Rhinological Society i en epost til New York Times.

– Det kan bidra til å redusere smitten og redde liv, uttaler Hopkins.

Ber leger være oppmerksomme

Også den amerikanske foreningen for øre-, nese- og halsspesialister har bedt sine medlemmer være oppmerksomme på pasienter med nedsatt luktesans. Leger som jobber med luftveier har vist seg å være særlig utsatt for smitte.

– Flere ting tyder på at øre-, nese- og halsspesialister er i blant de som er utsatt for størst risiko når de utfører operasjoner og undersøkelser i de øvre luftveiene. En høy smittefrekvens av covid-19 til øre,- nese- og halsspesialister har blitt rapportert fra Kina, Italia og Iran, og mange har omkommet, heter det i en melding på organisasjonens nettside.

– Lærer stadig mer

Folkehelseinstituttet oppgir på sine nettsider at symptomene på covid-19-smitte ligner på de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber og hoste er de vanligste symptomene, men en del kan få milde symptomer med halsvondt og forkjølelse. Noen utvikler lungebetennelse og/eller hoste.

FHI skriver ikke noe om tap av luktesans som en mulig indikator på at man er smittet, men lege Helena Niemi Eide ved FHI bekrefter at nedsatt luktesans kan forekomme etter enkelte virusinfeksjoner.

– Det er mulig at det også kan forekomme ved covid-19. Da viruset fremdeles er relativt nytt, lærer man stadig mer om dets egenskaper, skriver Eide i en epost til TV 2.

– Som de britiske øre-, nese- og halslegene skriver, er det viktig at leger er oppmerksomme på at også nedsatt luktesans kan være et mulig symptom, selv om de vanligste symptomene fremdeles er feber og hoste, fortsetter legen.