Det er mange som har tid til overs om dagen. Noen tenker kanskje at dette da er den perfekte tiden til å skaffe seg et nytt kjæledyr.

Torill Moseng, president i Veterinærforeningen, fraråder folk å skaffe seg et kjæledyr fordi de kjeder seg.

– Det skal være en beslutning som tas på veldig mange andre premisser enn at man kjeder seg, sier Moseng til God morgen Norge.

Langvarig konsekvenser

Veterinæren understreker at det å skaffe seg for eksempel en hund eller katt er noe som har langvarig konsekvenser. Moseng sier at dette er noe man må kunne tenke seg å ha ti til tyve år frem i tid.

Det er viktig å ha tid, ressurser, økonomi og kunnskapen til å anskaffe seg et kjæledyr. Moseng sier det er viktig å tenke på hvilken dyreart, og rase, som passer seg.

– Det er viktig at når man skaffer seg et dyr at man kan gi dyret et godt liv, og at det ikke er et impulskjøp, forteller veterinæren.

Mindre kontakt med andre

Har man derimot allerede et dyr, anbefaler Moseng å kutte ned kontakten dyret har med andre mennesker.

Det er ikke dokumentert at dyr kan smitte mennesker med koronaviruset. Men viruset kan overleve på overflater.

– Det er en liten teoretisk mulighet for at det kan smitte fra pelsen, forteller Moseng.

Hun mener uansett at det er viktig å ta forholdsregler når man klapper andre dyr, eller lar fremmede klappe dyret sitt.

– Man kan klappe sine egne dyr og forholde seg som vanlig til sine egne dyr, sier Moseng og fortsetter:

– Men skal du for eksempel passe hunden til naboen så er det viktig å ta de samme forholdsreglene som med andre ting når man tar på seler og halsbånd.

Vask dyrene etter de har vært ute

Hvis man har en katt som er mye hos andre når den er ute sier veterinæren at man bør prøve å holde katten inne.

I tillegg forteller Moseng at man skal være varsom med å klappe katter man ser på gata.

– Jeg vil anbefale å vaske dyrene når de kommer inn dersom man ikke vet hva slags kontakt det har hatt, sier veterinæren.

Hun forteller også at klinikker som tilbyr akutthjelp er opptatt av at hvis man vet at det har vært smittekontakt så skal man vaske dyret før det kommer inn til veterinær.

– Vask med vanlig hundesjampo slik at man reduserer smitterisikoen så mye som mulig.