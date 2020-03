Gullgutta Haaland og Ødegaard «sesongens signeringer»

Haaland (solgt fra Salzburg til Borussia Dortmund ved juletider) vant avstemmingen med soleklar margin. Han fikk hele 62 prosent av stemmene.

Ødegaard ble hentet til Real Sociedad på lån fra Real Madrid i fjor sommer. Han dro inn 23 prosent av stemmene i Marca. Avisen skriver kun om sport, og 80 prosent dreier seg om fotball.

Ingen andre spillere fikk mer enn tre prosent av stemmene.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket.

– Det er helt riktig at de to ligger på topp, for de har levert langt mer enn man kunne forvente, sier Mathisen.

– Først og fremst er det morsomt for norsk fotball og for Braut Haaland og Ødegaard selv. Selv om slike kåringer sikkert ikke er det som betyr mest for dem, er det alltid stas å vite at man blir lagt merke til i et så stort fotballand. Det er veldig naturlig at Braut Haaland vinner kåringen, for det han har levert i Borussia Dortmund er fenomenalt. Det var ingen som hadde forventet eller sett det komme, sier Mathisen.

– At Ødegaard får så mange stemmer er et bevis på det han har fått til i Real Sociedad. Han var kanskje enda bedre i starten av sesongen enn han har vært i det siste, men samtidig har motstanderne blitt oppmerksomme på hvordan Real Sociedad vil bruke Ødegaard. Da kan man heller ikke forvente at han skal være like dominerende.

– Tett på verdensklasse

Simen Stamsø-Møller skjønner også at de to nordmennene kom best ut av avstemningen.

– Dette er den endelige bekreftelsen på at det ikke bare er vi som hauser dem opp, men at verden er veldig opptatt av de unge spillerne våre. Ser man sesongen under ett, er Ødegaard og Braut Haaland de heteste og mest omtalte ungguttene. Det beste de har levert denne sesongen har vært tett på verdensklasse, sier Stamsø-Møller.

Mathisen er sikker på at Norge vil få glede av de to ungguttene i mange år fremover.

– Det er bare å glede seg til å se norsk landslagsfotball de neste 10-15 årene. Ødegaard og Braut Haaland vil spille to av de store hovedrollene. Det ble ikke kvalik mot Serbia i mars, men skal Norge komme seg til sluttspill er man avhengig av at både Ødegaard og Braut Haaland er i nærheten av sitt beste nivå, sier Mathisen.

Generasjonstalenter

Også Stamsø-Møller tror de to guttene har mer på lager.