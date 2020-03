Liverpool stormer mot sitt første seriemesterskap siden 1989/90-sesongen. I skyggen av lagets store profiler har kaptein Jordan Henderson levert en kjempesesong. Midtbanespilleren er blant favorittene til å bli kåret til sesongens spiller.

29-åringen blir etter all sannsynlighet den første Liverpool-kapteinen som løfter Premier League-troféet noensinne. Han blir dermed en del av et svært celebert selskap. Alan Hansen, Graeme Souness, Phil Thompson, Emlyn Hughes, Tommy Smith, Ron Yates, Willie Fagan, Donald McKinlay og Alex Raisbeck er tidligere Liverpool-kapteiner som har vunnet ligaen.

Det gjorde aldri Steven Gerrard.

– Nå har han klart det Gerrard snublet fra. Det er sterkt. Vinner man ligaen med Liverpool blir man aldri glemt, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Han mener det er mange likhetstrekk mellom Gerrard og Henderson. Den største fellesnevneren er duoens evne til å holde lagkompisene på tå hev.

– Henderson kjefter og er en veldig vokal kaptein. Ingen slipper unna. Han har en sterk posisjon, analyserer Alsaker.

Vurderte Liverpool-fremtiden

Han har fulgt Hendersons utvikling tett fra kommentatorplass. Alsaker mener 29-åringen har tatt store steg de siste sesongene.

– Å snu motgangen Henderson har vært gjennom i en så stor klubb som Liverpool - å ta over jobben etter et ikon og hvor hardt han har jobbet for å bli en akseptert Liverpool-kaptein - er det som imponerer meg mest. Det krever en enorm mental styrke, forteller Alsaker.

I et intervju gjengitt i Scotzine forteller Gerrard at Henderson var usikker på fremtiden i Liverpool for bare noen år siden.

– Jeg husker jeg sa til ham at han ikke måtte gi opp Liverpool - at det ville gå bra. Jeg visste hva han var god for, og at han ville klare det. Det er bare noe du vet med visse personer, sier Gerrard.

Hendersons premieskap begynner å fylles opp. Han har vunnet Champions League. Han har vunnet klubb-VM. Han har vunnet supercupen. Nå vinner han Premier League. Alt som kaptein. Likevel mener Alsaker at det fortsatt er et stykke opp til Gerrrard på listen over de største Liverpool-kapteinene.

– Det skal ikke mer til enn at han forsvarer ligatittelen, så er Henderson oppe der blant de aller største Liverpool-kapteinene i moderne tid. Da fortjener han det. Konklusjonen min er Gerrard vil gå inn i historiebøkene som en av de største kapteinene og en av de største spillerne i Liverpools historie. Jeg er ikke sikker på at Henderson vil være med når man tar ut et allstar-lag om noen år. Det kan man si om mange. Wayne Rooney er ikke i nærheten av Manchester Uniteds allstar-lag. Heller ikke Ole Gunnar Solskjær. Det er noen som havner utenfor der. De store midtbanespillerne i Liverpool vil være spillere som Steven Gerrard og Graeme Souness. Henderson skal jobbe hardt for å slå seg inn i den elleveren. Men han gjør sitt beste for å gjøre spådommene våre til skamme, sier Alsaker.