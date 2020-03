Stormakten har usedvanlig få korona-smittede, men et annet tall øker kraftig

Flere i Russland hevder testingen som foregår, ikke er god nok.

– En annen side er at det er ett firma som har monopol på testing. Det blir hevdet at de ikke har kompetanse og utstyr til å gjøre gode nok tester, sier Holm-Hansen.

For litt over to uker siden sa Vladimir Cherpunow, en ledende virolog ved det russiske testsenteret for koronavirus, at de ikke testet de med lungebetennelse. Istedenfor ble pasientene kun diagnosert med vanlig influensa, ifølge ABC News.

Kan bruke korona til propaganda

Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer for strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, sier Russland allerede nå har begynt å bruke tallene til propaganda.

– Vi ser allerede nå at det er kommet en del konspirasjonsteorier fra russiske kilder. Flere hevder blant annet at det er et biologisk våpen som kommer fra USA, sier Karlsen.

Oberstløytnanten tror vi kan forvente at Russland vil bruke pandemien for å vise at land i EU sliter.

– Det russiske helsevesenet vil vise til at de håndterer krisen bra, men at vi i Vesten bare roter det til. Det blir en propaganda innad i landet.

– For Russland er det bra om tiltakene i Vesten ikke fungerer. De har en overordnet tilnærming som går på «splitt og hersk». Jo mer splid det er i EU eller Nato med tiltak, jo bedre for Russland. Det er lettere for Russland å håndtere ett land, istedenfor en allianse, sier Karlsen.

EU-organet East Stratcom Force opplyser at de har funnet 80 tilfeller av russisk desinformasjon om koronaviruset, skriver Deutsche Welle.

En av konspirasjonsteoriene stammer fra Sputnik, som hevder at det er farmasøyter fra Latvia som har skapt viruset.

– Vi har sett en økning i mengden av desinformasjon. En del av det er russisk, og spres av russiske og Kreml-vennlige kilder, sier EU-talsmannen Peter Stano til DW.

Stengte skoler og portfobrud

I Russland har de bestemt at kultur- og idrettsarrangementer avlyses, treningssentre er stengt, og skoler har gått over til fjernundervisning. Grensene er stengt for de fleste utlendinger.

Ordføreren i Moskva pålegger personer over 65 år å holde seg hjemme for å unngå smitte. Men det beste er å reise til landstedet, om man har ett, sier han.

Portforbudet for eldre gjelder i første omgang fra førstkommende torsdag til 14. april.

– Det er mulig dere ikke liker det eller er imot det, men tro meg, dette pålegget er til deres eget beste, sier Sergej Sobjanin i en videomelding.

Kameraovervåkes

Et nettverk av 100.000 kameraer med ansiktsgjenkjenning passer på at ingen med mulig koronasmitte bryter karantene i Moskva.

Den svært omdiskuterte teknologien, som med en sikkerhet på 1 til 15 millioner kjenner igjen et ansikt, ble rullet ut i den russiske hovedstaden tross protester like før virusutbruddet spredte seg.

Nå bruker helsemyndighetene de omtrent 100.000 kameraene, som så langt er koblet til nettverket, i overvåkingen av personer som er ilagt hjemmekarantene. Mange tusen personer må holde seg hjemme etter å ha returnert fra områder med utstrakt smitte eller fordi de er diagnostisert med milde symptomer på covid-19.

Politiet har registrert personopplysningene til 95 prosent av dem i karantene og advart dem mot å ta seg en sniktur ut i byen med 16 millioner innbyggere. Mens utlendinger som bryter karantenen kan bli sendt ut av landet, risikerer russiske borgere opptil fem års fengsel.

– Vi overvåker dette kontinuerlig, blant annet ved bruk av automatisk ansiktsgjenkjenning, skrev ordfører Sergej Sobjanin i en bloggpost i slutten av februar.

Politiet opplyser at de allerede har identifisert nesten 200 mennesker som har brutt karantenereglene ved bruk av disse kameraene. (TV 2/NTB)